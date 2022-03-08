【搶購潮】內地輸港蔬菜供應不穩　本地菜趁機發圍

▲ 受疫情影響，本地蔬菜零售價格一度飆升。（資料圖片）

疫情下本港新鮮食品供應時時受影響，加上市民憂禁足令已囤積糧食，令食物供應更見緊張。不過有消費者避免家中小孩「無菜食」，故預早於網上訂購本地蔬菜。

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受訪市民張小姐指，每一至兩星期訂一次蔬菜，每次亦盡量花費500元，以達到免運費的門檻。她又解釋，之前蔬菜短缺，大人亦可以靠補充品、水果，攝取營養；但小朋友一定要吃蔬菜。因此張便開始在網上訂購蔬菜。

本地平台停收新單

本港網上買餸平台「早晨」與本地農戶合作，主要銷售本地蔬果及家禽等。該平台並非採用一般超市批發存貨形式，而是由農戶定價及即日收割發貨至倉庫，保食品新鮮。該企聯合創辦人林世雯表示，留意到近期銷售訂單出現增長，有些農戶的蔬菜更有斷貨的情況出現。然而由於人手短缺，該平台由3月7日至3月10日起，需暫停接收新訂單。

連網上超市pandamart公布的最新數據亦反映，近期服務需求顯著上升，1月份新鮮蔬果的銷量升幅逾30%。而糧油雜貨、罐頭及包裝食品銷量的升幅更超過50%。

水耕菜採購量急升8成

▲ Aqua Green的水耕菜B2B採購量近期亦急升7至8成。（資料圖片）

水耕菜品牌Aqua Green創辦人林雅明亦透露，自內地供港蔬菜出現短缺、農曆新年後，其O2O平台近期訂單急增50%。除了網上平台，Aqua Green的水耕菜亦有供應至本地超市及酒店，B2B採購量近期亦急升7至8成，增幅更勝O2O的零售業務。

內地供港蔬菜早前因中港運輸司機短缺，致未能運抵本港。Aqua Green採用密封式運輸，由本港司機把雲南農場蔬菜運港，避免受驛站司機染疫影響。

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記者：葉泳珊