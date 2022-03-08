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【烏克蘭戰爭】俄羅斯威脅切斷北溪1號、向歐洲停供天然氣　歐盟擬今年削80%俄天然氣進口

股市 12:19 2022/03/08

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烏克蘭戰爭】俄羅斯威脅切斷北溪1號、向歐洲停供天然氣　歐盟擬今年削80%俄天然氣進口

俄羅斯副總理諾瓦克（Alexander Novak）日前威脅切斷透過北溪一號管線對歐洲的天然氣供應，以回應一連串的制裁措施。若執行，勢推升能源價格，加劇通脹問題。負責能源事務的諾瓦克發表電視講話時表示，俄羅斯有權採取行動，回應所遭受的經濟制裁，但目前尚
未決定關閉北溪1號，管道目前以負荷上限運行。

他指，若美國和歐盟禁止俄羅斯石油進口，俄國仍有其他選擇，又警告此舉或「對全球市場造成災難性後果」，油價或上漲到每桶300美元或更高。

另一邊廂，歐盟委員會據報正在草擬能源策略，希望今年從俄羅斯進口的天然氣能減少近80%，減少對俄供氣依賴。外電引述消息指，相關草案計劃周二（8日）提交討論，提議加速推出可再生能源、生物燃料和氫等發展，目標早於2030年擺脫對俄羅斯化石能源的依賴。

報道引述歐盟委員會認為，即使俄羅斯供應突然中斷，歐盟亦足以應付今個冬季剩餘時間的天然氣需求，建議成員國現在開始補充庫存，為下個冬季做好準備。

*歐美擬禁運俄石油？　潘國光分析俄烏局勢對後市影響*

相關文章：【烏克蘭戰爭】歐美或停俄國能源入口　歐洲天然氣期貨爆升79%破頂　高盛：恐累歐元區GDP 2.2%

【國際油價】標普：暴利稅大幅蠶食三桶油的上游利潤　油價升越130美元煉油商不能加價

石油 天然氣 經濟 歐盟 俄羅斯

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