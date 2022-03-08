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【人工智能】AI醫療機械人技術　促進脊髓損傷治療

科技 12:28 2022/03/08

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人工智能算法幫助研究人員處理實驗中較耗時的部分，有效提升醫療科技的發展進程。（法新社）

人工智能（AI）和機械人應用在醫學領域日益重要，位於美國新澤西州的羅格斯大學（Rutgers University）團隊早前就結合AI和機械人，成功將一種名為「軟骨素酶ABC」（ChABC）的酶進行穩定處理，有望令受到脊髓損傷的病人加快康復。

【機械人】內地機械人博物館　3D打印人類面部特徵和四肢

穩定ChABC     由數小時延長至逾一星期

ChABC是一種可以降解脊髓損傷的疤痕組織、並鼓勵組織再生的酶。以往ChABC並不穩定，在體溫下只能維持數個小時，但現在透過結合AI及機械人技術，將可以持續一個多星期，為受到脊髓損傷的病人產生更多實質康復效果。

【科技趣聞】與先人對話？　平台利用AI技術將照片變成影片（附影片）

據外媒《Engadget》報道，研究人員首先透過機器學習（Machine Learning）識別人工合成的共聚物（copolymers），這些共聚物可在人體內持續較長時間。然後，進行過液態處理的機械人會將ChABC和共聚物合成，並且進行測試。羅格斯大學助理教授兼首席研究人員Adam Gormley表示，這是AI和機器人技術首次結合用來生產治療性蛋白質，並達到出色的效果。

雖然將ChABC進行穩定處理，並不等同於對脊髓損傷進行功能性治療，但科學家指出，這項技術創造了一條通往長期組織再生的途徑。另一方面，人工智能算法亦幫助研究人員處理實驗中較耗時的部分，有效提升醫療科技的發展進程。

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責任編輯：陳卓賢

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