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【石Sir午市閒談】今日推介恒隆｜中移動、龍湖、中國中冶、恒生中國企業、新疆新鑫礦業最新部署

股市 12:32 2022/03/08

分享：

恒生指數中午收報20961點，跌95點。期指應如何部署？《香港經濟日報》專欄作者石鏡泉（石Sir）推介恒隆 （00101） ，另亦會分析中移動 （00941） 、龍湖 （00960） 、中國中冶 （01618） 、恒生中國企業 （02828） 、新疆新鑫礦業 （03833） 最新部署，詳情待石Sir為你分析。

Time code：

00：00 – 行業板塊升跌及期指走勢分析

03：45 – 中移動 （00941）               如見48.60元可入

05：32 – 龍湖 （00960）                 企40.80元始甩難

07：32 – 中國中冶 （01618）           可望2.90元

09：07 – 恒生中國企業 （02828）      回企上78.00元可吸納

11：54 – 新疆新鑫礦業 （03833）      仍可望升

13：22 – 恒隆 （00101）                 破位始入

15：20 – 推介股表現記錄

16：03 – 過去7日解答問題記錄

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想問石Sir問題？ 立即登入留言：https：//bit.ly/3ecufRk

石Sir午市閒談自2020年12月7日起探討 / 推介的股票

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港股 恒隆地產（00101） 中國移動（00941） 龍湖集團（00960） 中國中冶（01618） 恒生中國企業（02828） 新疆新鑫礦業（03833） 石鏡泉

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