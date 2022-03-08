【搶購潮】超市貨架空空如也？　帶旺網上買餸平台生意急增5倍

▲ 自2月下旬起，提供日本直送食材的Oisix，訂單及網站瀏覽量更按月急增5倍。（法新社圖片）

本地第五波疫情繼續蔓延，加上市民憂禁足令生效，紛紛儲糧。近日搶購潮雖然稍嫌，有市民則轉投網上買餸，減少外出，有來自日本的新鮮食品網店指2月下旬生意急增5倍。

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受訪市民馬太表示，由於內地供港的蔬菜價格居高不下，又不想四出「撲貨」，故最近約1個月內開始網購新鮮蔬菜，花700元左右。

來自日本的食品網店Oisix自2019年攻港，看準港人愛日本食材，且擁有一定的經濟能力。該企留意到，港人網購新鮮食品的習慣愈來愈普遍。

▲ Oisix主打由日本農場直送新鮮食品到港。（法新社圖片）

Oisix主打由日本農場直送新鮮食品到港，其香港行政總裁白石夏輝接受本報訪問時透露，港人喜歡來自日本的食材，加上疫情成為一個非常重要的因素。疫情爆發以來，平台的訂單及用戶數量已有3倍增長。自2月下旬起，訂單及網站瀏覽量更按月急增5倍。

新會員人數每周升逾倍

Oisix亦有推出類似「每周訂閱」形式的食材直送服務，自本港傳出禁足令的消息後，預訂該服務的會員人數進一步上升，每周新會員人數較上一星期增加逾倍。整體平台的訂單數量亦較上幾星期，進一步上升3成。

白石夏輝續稱，平台來來主要客源是接受新概念、30至40歲的年輕顧客。疫情後令用戶群進一步擴闊至不同年齡層，亦有來自偏遠地區、新市鎮的訂單。未來擬開發簡單加熱食品，迎合都市人需求，縮短他們的煮食時間。

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記者：葉泳珊