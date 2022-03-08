【烏克蘭戰爭】俄提議5城設人道走廊 烏方表明反對

俄羅斯與烏克蘭原定同意在上周末於兩個城市停火讓平民撤離，但最終失敗。俄羅斯提議在莫斯科時間周二（8日）早上，在烏克蘭5個城市停火開設人道主義走廊，但基輔政府表明反對，認為俄方的撤離路線僅能前往俄羅斯或白俄羅斯。

第3輪談判突破少 俄冀下次更有成果 【下一頁】

俄羅斯媒體引述駐烏克蘭人道主義協調總部聲明，俄羅斯建議在當地時間周二早上10點（本港時間下午3時）在5個城市停火，開設人道主義走廊，包括基輔、切爾尼戈夫（Chernihiv）、蘇梅（Sumy）、哈爾科夫（Kharkiv）及馬里烏波爾（Mariupol）。

聲明指，切爾尼戈夫走廊通往白俄羅斯、蘇梅的走廊可通往中部城市波爾塔瓦（Poltava）及俄羅斯；哈爾科夫及馬里烏波爾走廊亦通往俄羅斯、利沃夫（Lviv）或扎波羅熱（Zaporozhye）等其他城市。

俄羅斯表示願意在周一（7日）凌晨3點前與烏克蘭達成協議，但烏克蘭已表明反對。總統澤連斯基（Volodymyr Zelensky）發言人指，莫斯科的建議「完全不道德」（completely immoral），認為俄方試圖利用民眾苦難情況製作電視畫面。

澤連斯基拍片公布行蹤 強調身處基輔未有躲藏 【下一頁】

烏克蘭副總理韋列舒克（Iryna Vereshchuk）亦回應指，要求莫斯科接受烏克蘭提出的人道主義走廊路線及停火，確保民眾循走廊撤離至烏克蘭其他城市。基輔官員認為俄方提議不能接受，提出的走廊路線大多通往俄羅斯或白俄羅斯，亦需要民眾穿過戰爭激烈的地區。

聯合國周一亦一致譴責俄羅斯的人道主義走廊提議。聯合國發言人杜雅里克（Stephane Dujarric）稱，民眾應享自由選擇想前往的安全地方。烏克蘭駐聯合國大使斯提亞（Sergiy Kyslytsya）於安理會批評俄方在上周末，向疏散民眾開火行為「令人震驚」（appalling）。

俄羅斯國防部在周一較早時間發表聲明，指應法國總統馬克龍（Emmanuel Macron）要求，開設通往俄羅斯的人道主義走廊，但愛麗舍宮其後反駁，稱馬克龍與其他盟友一樣，希望俄羅斯停止入侵烏克蘭。

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責任編輯：郭麗明