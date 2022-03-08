【券商點睇】券商稱A股正加速尋底 輕倉觀望超跌機會

儘管中國A股市場比較封閉，依然避不開外圍市場衝擊，上證指數連跌多日，周二（8日）曾經失守3300點關口。市場分析A股走弱，主要有三方面原因，一來外國市場對國內產生拖累；二來市場避險情緒蔓延；還有投資者對後市缺乏比較穩定的預期。

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由於A股處於內外夾擊的被動情狀況，大市仍然存在進一步下行的可能性，短綫形勢並不樂觀，故現階段對投資者倉位控制的要求較高，建議輕倉觀望，關注超跌的板塊。市場人士直言，現在試圖找強勢板塊，如黃金股，是不現實的問題，也沒必要這樣做，因風險遠大於收益。

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華安證券指出，配置可圍繞三條主綫展開。一是邏輯強化、性價比提升的穩增長受惠股，二是繼續布局成長股，三是關注不斷復甦的消費股。而國泰君安證券有三大建議方向，一是低位、低估值的板塊，二是超預期發展的基建產業鏈，包括建築、鋼鐵、鐵路等，三是鼓勵三胎、數字經濟等主題投資。

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記者：林衛