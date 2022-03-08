【職場熱話】WFH開會變聊天 直播見同事百態 打工仔：係咪大家都太抑壓？

疫情下不少公司都轉為在家工作，但有時處理工作事宜視像會議相對較為方便。近日就有網民在Facebook「奴工處」討論區發文指同事們原約好要Zoom談公事，最後卻變成聊天，因而稱不知是否在家工作時間太長導致過度壓抑。

樓主指不知是否同事們在家工作太長時間，有日ZOOM開會終於見到大家，一聊天起來就一發不可收拾，原先談公事卻變成聊天。最後竟然邊工作邊談天說笑，還直播大家在家工作的狀況。有同事突然去拿雪糕吃、有的去與動物玩、有的與子女玩，因而笑言是否大家都太壓抑？

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有網民認為「如此輕鬆算好，全部同事在公司工作那可以這樣」、「有這些同事很難得」、「忽然覺得畫面好有愛」、「工作環境、團隊精神都不錯！」。

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亦有網民指「我逢星期一上午開半小時公司例會，星期四上午開一小時部門例會。有需要會加開會議，同事之間恆常見面、會議外講電話，並無相思之苦」、「這些環境，有時上班比放假更好」。

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責任編輯：陸盈希