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【外資流向】中美利差創2019年來新低 2月外資減持中國債券

股樓投資 13:33 2022/03/08

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據路透社報道，2月中美利差創下2019年以來新低，終令外資增持中國債券信心受挫。中債登數據顯示，境外機構投資者2月減持中債登托管債券669億元（人民幣，下同藤，為2018年11月以來首度減持，其中減持國債354億元，為2021年3月以來首次減持。同時，外資還減持政策性金融債285億元，為連續第二個月減持。

【同場加映】青姐話：疫情底 有幾抵？

究其原因，2月中美利差一度收窄至69個基點，為2019年3月底以來新低，最新攀升至108個基點。美國聯儲局主席鮑威爾上周表示，聯儲局將在3月會議上「謹慎」加息，但如果通脹沒有像預期般迅速回落，將準備採取更激進的行動。目前，市場預期3月美國將會加息0.25厘。

【延伸閱讀】大行點睇：國信證券建議朝4大主線選股 另推薦10隻港股，請按【見下頁

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不過，俄烏衝突未降溫，避險情緒令資金仍然傾向持有人民幣資產，人民幣在岸價處於6.31的偏高水平，亦有分析指，西方國家制裁俄羅斯，有利擴大人民幣需求，其中俄羅斯一方面增持人民幣、黃金。

【同場加映】溫股知新：俄烏只是第一關 投資高息股最啱

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記者：林衛

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