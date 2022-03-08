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【A股炒乜】 首次發布月度經營數據 茅台撐起白酒指數

股樓投資 12:16 2022/03/08

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貴州茅台（滬：600519）首度披露月度主要經營數據，2022年首兩個月公司實現營業總收入與歸屬於上市公司股東的淨利潤分別約為202億元（人民幣，下同）、102億元，按年增長約20%。多家券商點評茅台首兩個月業績增長超預期，提振市場信心，故市場解讀，公司披露數據旨在維穩，希望挽回白酒股的劣勢。

【同場加映】青姐話：疫情底 有幾抵？

數據公布後，茅台周二（8日）股價高開，一度漲4.7%，中午收市升幅收窄至2.5%，報1,749元。同時，也帶起中證白酒指數逆市上升0.6%，指數內的瀘州老窖（深：000568）、金種子酒（滬：600199）中午漲2.7%及2.6%。中信證指出，茅台1至2月業績表現高於市場預期，其中非標酒提價貢獻了主要業績增速，其次來自系列酒量價齊升，有望穩定市場預期、支持板塊估值，並上調2022年收入預測至1,230億元，對應增速12.9%；上調2022年歸母淨利潤預期至590億元，對應增速13.3%。

【延伸閱讀】俄烏事件：疫情戰火夾擊大市 精選10隻避險港股，請按【見下頁

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開源證券指出，本周兩會召開，《政府工作報告》提出財政支出繼續擴大，以促進消費、擴大需求；同時多渠道促進居民增收，提升消費能力，該行仍看好白酒後續行情，認為其已至布局區域。平安證券表示，茅台實現了營收規模和盈利能力的躍階型增長，2022年有望實現量價齊升。

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記者：林衛

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板塊 金種子酒（滬：600199） 貴州茅台（滬：600519） 瀘州老窖（深：000568） A股

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