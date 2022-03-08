  • 20°C
香港時間 : 2022308日 (二) 13:03
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

中鋁2600股價急挫逾一成 跌勢已成如何部署？

股市 11:55 2022/03/08

分享：

中鋁 （02600） 股價急挫逾一成，低見5.13元，跌穿所有平均綫。中鋁集團上周與蔚來（NIO.US）簽署戰略合作協議，雙方將在汽車用的鋁銅等新材料、零部件研發供應採購和供應鏈數字化及碳足跡減排核證等領域深化合作，加上俄烏局勢令資源股受捧。惟A股有色金屬股今早突然急插，中鋁A股急插逾8%，拖累中鋁H股下挫逾一成。

*歐美擬禁運俄石油？潘國光分析俄烏局勢對後市影響*

華盛証券證券分析師聶振邦（Thomas）分析指，中鋁 （02600） 持貨者要觀察今周股價表現，若仍未重上5.5元以上水平，表示跌勢已成，持貨應考慮減持；反之，如有力重返5.5元關，可上望至6元至6.2元水平才再現阻力。不過俄羅斯、烏克蘭局勢惡化，資源股個別發展，他相信鋁業股相對受資金追捧，中鋁比洛陽鉬業 （03993） 、江西銅 （00358） 更受惠。

足本分析：重溫今早《ET開市直擊》（52：39-53：26、10：30-11：32），聶振邦（Thomas）為你評市論股 →【按此速睇 - 附time code】

欄名 : 3分鐘睇股

最新專欄文章 更多

友邦（01299）3月11日公布末期業績 績前吸納點部署？
今日
友邦（01299）3月11日公布末期業績 績前吸納點部署？
農夫山泉（09633）股價挫逾半成 現價是否要止蝕？
今日
農夫山泉（09633）股價挫逾半成 現價是否要止蝕？
港股低撈時機到未？睇實恒指呢個關鍵位入市
今日
港股低撈時機到未？睇實恒指呢個關鍵位入市
滙控（00005）仲有一成半下跌空間？ 除淨日前買賣秘技
今日
滙控（00005）仲有一成半下跌空間？ 除淨日前買賣秘技
騰訊（00700）破400元水平 趁低吸納是否可行？
今日
騰訊（00700）破400元水平 趁低吸納是否可行？
中國鋁業（02600） 汽車 減持 石油 烏克蘭 洛陽鉬業（03993） 有色金屬股 俄羅斯 採購 A股
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【第五波疫情】麥當勞90間分店營業至下午6時、38間停業　WeChat Pay新舊用戶均有優惠（附分店時間）
【第五波疫情】麥當勞90間分店營業至下午6時、38間停業　WeChat Pay新舊用戶均有優惠（附分店時間）
【港股ADR+夜期】阿里巴巴美股靠穩　夜期僅升26點（不斷更新）
【港股ADR+夜期】阿里巴巴美股靠穩　夜期僅升26點（不斷更新）
【第五波疫情】HSBC滙豐3.7起所有分行隔日開、僅三家分行一周開門6日　銀公推停業復業指引（附名單）
【第五波疫情】HSBC滙豐3.7起所有分行隔日開、僅三家分行一周開門6日　銀公推停業復業指引（附名單）
【消費券2022】首階段5000元電子消費券4月發、非八達通登記限10月用完　去年已領券市民毋須登記
【消費券2022】首階段5000元電子消費券4月發、非八達通登記限10月用完　去年已領券市民毋須登記
【美股收市】憂戰事升級+滯脹 道指瀉797點 納指重挫逾3.6%
【美股收市】憂戰事升級+滯脹 道指瀉797點 納指重挫逾3.6%
【移民潮？】上周近2.3萬人淨出境香港、疫情後新高　近兩周淨移出人數超去年
【移民潮？】上周近2.3萬人淨出境香港、疫情後新高　近兩周淨移出人數超去年
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款