中鋁2600股價急挫逾一成 跌勢已成如何部署？
股市 11:55 2022/03/08
中鋁 （02600） 股價急挫逾一成，低見5.13元，跌穿所有平均綫。中鋁集團上周與蔚來（NIO.US）簽署戰略合作協議，雙方將在汽車用的鋁銅等新材料、零部件研發供應採購和供應鏈數字化及碳足跡減排核證等領域深化合作，加上俄烏局勢令資源股受捧。惟A股有色金屬股今早突然急插，中鋁A股急插逾8%，拖累中鋁H股下挫逾一成。
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華盛証券證券分析師聶振邦（Thomas）分析指，中鋁 （02600） 持貨者要觀察今周股價表現，若仍未重上5.5元以上水平，表示跌勢已成，持貨應考慮減持；反之，如有力重返5.5元關，可上望至6元至6.2元水平才再現阻力。不過俄羅斯、烏克蘭局勢惡化，資源股個別發展，他相信鋁業股相對受資金追捧，中鋁比洛陽鉬業 （03993） 、江西銅 （00358） 更受惠。
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