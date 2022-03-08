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【職場熱話】責任感遲到？ 女兒確診後仍上班 後對同事稱其檢測呈陰性 打工仔嘆「寧願佢不幸確診先講」

理財智慧 16:01 2022/03/08

分享：

疫情嚴峻，如非必要真的不要出門。雖不是人人能完全在家工作，但知道自己是緊密接觸者亦應通報公司，以便安排工作。近日就有網民在討論區發文指其同事明知家中有人確診仍上班，儘管他檢測呈陰性亦連累全公司要進行消毒檢測。

樓主經歷：

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【職場熱話】疫情下公司實行WFH 被取消膳食津貼和加班費 打工仔：連新年開工利是都冇派下一頁

同場加映：【青姐話】疫情底 有幾抵？

有網民認為「小事，今時今日我公司有同事每日中午吃堂食還要平日不戴口罩」、「返工大哂」。

亦有網民指「你們好嚴謹，我們一定要做快速測試，確診才可以休息八天。未確診就算有病徵或家人感染都要返工」、「同事家人確診老闆想他照常上班，幸好後來改變主意叫他不用回去。同事還擦鞋說隔離兩天就回來，要確診都已經確診了」。

同場加映：【溫股知新】俄烏只是第一關%20投資高息股最啱 

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責任編輯：陸盈希

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