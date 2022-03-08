【職場熱話】搵工適合最重要 為升職曾忽視自身能力 打工仔過來人身份勸：要珍惜生命

人工高、福利好的工誰不想做？但為了高薪、升職而做勉強做不適合自己的工作似乎不太合理。不知各位打工仔會如何選擇呢？近日有網民在Facebook「奴工處」討論區發文指曾為了升職勉強自己做不適合的工作，辛苦之餘亦有損健康，因而勸籲他人要量力而為，珍惜生命。

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有網民認為「我都比較內向，從事撰稿、編輯、翻譯。由於和內容營銷相關，隸屬市場營銷部，習慣了就覺得沒什麼」、「人一世，一定要開心」。

亦有網民指「有得揀，我直頭唔想做」、「啱自己嘅工唔要我先慘」；亦有人笑言「我成日都覺得自己唔適合返工」。

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責任編輯：陸盈希