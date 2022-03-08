「穩增長」訴求提振基建投資增速

由資金增量來源的角度進行推算，我們認為，今年廣義基建名義增速或將處於6.4%至8.2%之間，整體有望拉動實際GDP增長0.4至0.6個百分點。第一，從政府資金來看，2021年財政支出留有餘力，今年穩增長迫切性顯著提升，財政將以專項債重點發力，加大對基建投資的傾斜力度。第二，從社會配套資金看，「寬信用」行情下基建料將受到銀行信貸青睞，公募基礎設施REITs開閘則進一步拓寬基建投資的資金來源。

今年，出口增長放緩與房地產週期下行同時對中國經濟展開壓力測試，「穩增長」的迫切性顯著抬升，基建投資將成為對冲經濟下行的階段性抓手。對此，我們估算，約有1.3萬億新增政府資金或將投向基建領域。第一，新增專項債提供超過1萬億元增量資金。去年財政發力後置，四季度新發專項債超過1.2萬億，約佔全年額度（3.65萬億）的34%。此外，全年專項債投向基建的比例也有望上升至66%，合計大約1.2至1.3萬億的增量資金。第二，公共財政支出或將適度增加基建領域投入。2021年公共財政支出累計同比增速為0.3%，為近年來最低。今年「穩增長」基調之下，財政支出增速有所回升，同時結構上也將小幅向基建傾斜，釋放800億左右的增量資金。第三，地產週期調整或導致政府的土地出讓金收入下降，假設2022年全年下降20%，基建的資金來源可能會相應減少2000至3000億元（約15%投向基建）。

除了財政資金的直接引導外，社會資本廣泛湧入基建投資有利於發揮項目資本金的撬動作用。去年年末專項債的大量集中發行催生了基建的配套融資需求，企業中長期貸款和信用債融資將相應放量。在今年，「寬信用」行情之下，信貸增速有望較去年回升，預計基建或將獲得2000至3000億元的信貸投放增量。此外，2021年5月，首批底層資產為基礎設施類項目的公募REITs開啟認購，將市場資金引入不動產領域，進一步拓寬了基建配套資金的來源。據統計，2021年上市的12隻公募REITs產品募資總計474億元，今年募資規模有望超過1000億元。綜合上述財政資金與社會配套資金的增量推斷，今年廣義基建的名義增速或將處於6.4%到8.2%之間，扣除價格因素後實際增長率可能在2.4%至4.1%之間。由於基建投資固定資本形成額大約佔實際GDP的15.8%，預計基建發力可拉動GDP增長0.4至0.6個百分點。

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