【業績｜科技股】亞信科技曾升半成　去年全純利增18.7%至7.86億人幣（第二版）

▲ 亞信科技去年全年利潤增18.2%至7.8億人幣

亞信科技 （01675） 去年全年收入約為68.95億元（人民幣，下同），按年增長14.5%，期內股東應佔純利為7.86億元，按年增長18.7%。亞信科技今早股價一度升逾5%，現報13.02元，升2.4%。

亞信科技去年全年毛利達26.45億元，按年增長14.8%，毛利率按年提升0.1個百分點至38.4%；派發末期股息0.416港元，2020年同期派發的末期息為0.29港元。

收購艾瑞諮詢有協同作用 料助業務在今年有額外10%增長

公司今年1月收購商業決策服務供應商艾瑞諮詢，執行董事兼首席執行官高念書表示，艾瑞諮詢的業務與公司的DSaaS（數字化運營）有協同效應，今年通過收購業務整合後，預計不論是艾瑞諮詢還是DSaaS業務，均可以在各自基礎上有額外10%的增長。

三新業務仍處發展期 毛利率仍不及傳統業務

另外，公司俗稱「三新」業務的DSaaS、垂直行業及企業上雲，以及OSS（網絡支撐系統）業務，去年全年收入達15.68億元，按年增長101%，佔總收入比重達22.7%。

高念書表示，三新業務目前仍然處於發展期，其毛利率及利潤率，還未有達到傳統業務的水平，但相信三新業務度過發展期後，這些指標終會超越傳統業務。而目前公司主要靠內部管理、數字化手段等以保證公司整體毛利率穩定。

高念書透露，會持續佈局政務、金融、郵政、交通以及能源五大行業，雖然公司在垂直行業起步晚，目前規模較小，但公司提供的產品質量好，相信未來數年的增速會越來越快。

（第二版更新管理層回應）

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