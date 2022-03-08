【烏克蘭戰爭】澤連斯基拍片公布行蹤 強調身處基輔未有躲藏

俄羅斯與烏克蘭戰爭持續，烏克蘭反對派早前指總統澤連斯基已身處波蘭。澤連斯基拍片公布他在基輔的位置，強調他未有躲藏且不懼怕任何人。據報澤連斯基早前一直拒絕離開烏克蘭，他亦指自己會留守至抗戰勝利。另外，澤連斯基亦批評俄羅斯軍隊沒有人道主義意識，在運送食品及藥品的道路上埋伏地雷。

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澤連斯基（Volodymyr Zelenskyy）發放影片顯示自身位置， 他在影片中表示，自己仍在基輔的班科夫街（Bankova Street）。他強調自己未有躲藏，亦不懼怕任何人，會一直留守至抗戰取得勝利。外媒早前報道指，澤連斯基此前保密行蹤，但仍身處基輔拒絕離開。

澤連斯基表示會堅持談判，並讚揚烏克蘭軍隊，為敵人造成極其痛苦的損失，同時亦稱讚烏克蘭反抗俄軍的民眾是英雄。他強調，當局會和民眾一起反抗，對敵人並不感到害怕，亦不會退縮。

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澤連斯基亦在影片中批評俄軍，沒有人道主義意識。他指俄軍周一（7日）摧毀了基輔附近城市Makariv的1間麵包廠，及Zhytomyr地區1座教堂，他直指行為屬非人所為（These are NOT people）。

澤連斯基亦指責俄軍，在馬里烏波爾（Mariupol）為民眾及兒童運送食品及藥品的道路上，埋伏地雷，並摧毀本應協助平民撤離的公共汽車。澤連斯基指，俄羅斯開設人道主義走廊通往被佔領地區，俄軍只想藉此作政治宣傳。

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責任編輯：李俊儀