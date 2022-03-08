【汽車股】廣汽2月銷量增長36%　新能源車「埃安」銷量激增1.6倍

▲ 【汽車股】廣汽2月銷量增長36% 新能源車「埃安」銷量增1.6倍

廣汽 （02238） 公布，2月汽車銷量為14.35萬輛，按年增長36.47%，2022年累計銷量為38.07萬輛，按年增長18.06%。其中，新能源車埃安銷量增1.6倍至8526輛，首兩月已售出24557輛，按年增1.3倍。

廣汽今日跌1%，報6.55元，連跌5日並累跌16.6%。

車款方面，廣汽本田和豐田2月銷量各增14.2%，分別至57,102輛和50,100輛。廣汽乘用車則升25.4%，至23,793輛。車型方面，轎車增長40.84%至62,347輛，SUV增20.28%至66,055輛，MPV大增157.5%至15,032輛。

至於廣汽2月汽車產量為15.19萬輛，按年增長46.2%，2022年累計產量為37.05萬輛，按年增長25.3%。

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編輯：姚卓然