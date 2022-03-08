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【第五波疫情】恒生要求分行前線每日快速檢測、戴面罩　再增4家分行停業、8家復業

Hot Talk 11:12 2022/03/08

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【第五波疫情】恒生要求分行前線每日快速檢測、戴面罩　再增4家分行停業、8家復業

恒生銀行 （00011） 表示，因應疫情的最新情況，於3月9日（周三）起將採取進一步預防措施。恒生表示，會為所有前線員工提供快速檢測套裝，以便每日返回工作崗位前會進行檢測，工作期間並會佩戴透明面罩。

恒生表示，會繼續維持現有安排，如增加分行的深層清潔消毒次數、在開放式櫃台加設隔離膠板、要求員工上班前必須量度體溫及在分行內必須佩戴口罩

恒生同時公布，新增額外4間恒生分行從3月9日起暫停服務，包括德輔道西分行、北角渣華道分行、屯門鄉事會路分行及毗連港鐵荃灣站的荃灣分行，直至另行通知。

另外，早前已公布的5間位於大學的分行、11間港鐵站辦事處及兩間流動分行亦會繼續暫停服務。

恒生也公布，今日（3月8日）有8家分行恢復營業：

分行 營業時間
總行3S樓層Signature 優卓理財中心 星期一至五
上午10時至下午3時30分 （3月8日）
上午10時30分至下午3時 （由3月9日）

星期六 休息
希慎道分行
油麻地分行
上葵涌分行
新豐路 - 分行及優越理財中心
太子道141號分行
黃大仙分行
美孚新邨（蘭秀道）-分行及優越理財中心

其他仍然營業的地面分行及商務理財中心，服務時間將縮短為周一至五的上午10時半至下午3時，周六會維持暫停服務。該行會減低同一時間在分行的客戶人數及安排合適的社交距離，並建議客戶使用櫃位手機取票服務，以減省進入分行前需要輪候的時間。

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金融機構 快速測試 恒生銀行（00011）

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