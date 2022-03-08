▲ 【第五波疫情】恒生要求分行前線每日快速檢測、戴面罩 再增12家分行停業、8家復業

恒生銀行 （00011） 表示，因應疫情的最新情況，於3月9日（周三）起將採取進一步預防措施。恒生表示，會為所有前線員工提供快速檢測套裝，以便每日返回工作崗位前會進行檢測，工作期間並會佩戴透明面罩。

恒生表示，會繼續維持現有安排，如增加分行的深層清潔消毒次數、在開放式櫃台加設隔離膠板、要求員工上班前必須量度體溫及在分行內必須佩戴口罩

恒生同時公布，新增額外12間恒生分行暫停服務，當中8家分行自3月8日起暫停服務，其餘4家分行從3月9日起暫停服務。

分行 暫停服務 中區分行 3月8日起 堅尼地城分行 3月8日起 莊士敦道分行 3月8日起 黃埔新邨分行 3月8日起 旺角分行 3月8日起 新都城分行 3月8日起 北河街分行 3月8日起 總行3樓優越理財中心 3月8日起 德輔道西分行 3月9日起 北角渣華道分行 3月9日起 屯門鄉事會路分行 3月9日起 毗連港鐵荃灣站的荃灣分行v 3月9日起

另外，早前已公布的5間位於大學的分行、11間港鐵站辦事處及兩間流動分行亦會繼續暫停服務。

恒生也公布，今日（3月8日）有8家分行恢復營業：

分行 營業時間 總行3S樓層Signature 優卓理財中心 星期一至五

上午10時至下午3時30分 （3月8日）

上午10時30分至下午3時 （由3月9日）



星期六 休息 希慎道分行 油麻地分行 上葵涌分行 新豐路 - 分行及優越理財中心 太子道141號分行 黃大仙分行 美孚新邨（蘭秀道）-分行及優越理財中心

其他仍然營業的地面分行及商務理財中心，服務時間將縮短為周一至五的上午10時半至下午3時，周六會維持暫停服務。該行會減低同一時間在分行的客戶人數及安排合適的社交距離，並建議客戶使用櫃位手機取票服務，以減省進入分行前需要輪候的時間。

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