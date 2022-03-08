【第五波疫情】恒生要求分行前線每日快速檢測、戴面罩 再增12家分行停業、8家復業
Hot Talk 14:17 2022/03/08
恒生銀行 （00011） 表示，因應疫情的最新情況，於3月9日（周三）起將採取進一步預防措施。恒生表示，會為所有前線員工提供快速檢測套裝，以便每日返回工作崗位前會進行檢測，工作期間並會佩戴透明面罩。
恒生表示，會繼續維持現有安排，如增加分行的深層清潔消毒次數、在開放式櫃台加設隔離膠板、要求員工上班前必須量度體溫及在分行內必須佩戴口罩
恒生同時公布，新增額外12間恒生分行暫停服務，當中8家分行自3月8日起暫停服務，其餘4家分行從3月9日起暫停服務。
|分行
|暫停服務
|中區分行
|3月8日起
|堅尼地城分行
|3月8日起
|莊士敦道分行
|3月8日起
|黃埔新邨分行
|3月8日起
|旺角分行
|3月8日起
|新都城分行
|3月8日起
|北河街分行
|3月8日起
|總行3樓優越理財中心
|3月8日起
|德輔道西分行
|3月9日起
|北角渣華道分行
|3月9日起
|屯門鄉事會路分行
|3月9日起
|毗連港鐵荃灣站的荃灣分行v
|3月9日起
另外，早前已公布的5間位於大學的分行、11間港鐵站辦事處及兩間流動分行亦會繼續暫停服務。
恒生也公布，今日（3月8日）有8家分行恢復營業：
|分行
|營業時間
|總行3S樓層Signature 優卓理財中心
|星期一至五
上午10時至下午3時30分 （3月8日）
上午10時30分至下午3時 （由3月9日）
星期六 休息
|希慎道分行
|油麻地分行
|上葵涌分行
|新豐路 - 分行及優越理財中心
|太子道141號分行
|黃大仙分行
|美孚新邨（蘭秀道）-分行及優越理財中心
其他仍然營業的地面分行及商務理財中心，服務時間將縮短為周一至五的上午10時半至下午3時，周六會維持暫停服務。該行會減低同一時間在分行的客戶人數及安排合適的社交距離，並建議客戶使用櫃位手機取票服務，以減省進入分行前需要輪候的時間。
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