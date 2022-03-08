【人才短缺】培訓人才補空缺 3招策略解人才荒

專業人才流失，企業圖利用多方招聘手段以填補職位空缺，然而，愈來愈多人才離職，公司內的不同部門無法即時到所填補流失空缺，結果令公司運作業務滯後及營運能力降低。企業管理人需主動尋求解決方案，縮短員工間的技能差距，加強在職員工培訓，解決當前嚴重的人才荒。

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據《Real Leaders》報告指，大部分企業管理人只顧慮到員工流失問題，卻乏略內部培訓或晉升計劃以填補空缺，其實管理人可把注意力集中在具資歷及新入職的員工身上，再配合準確的內部培訓計劃以提升員工技能，便可解決人才不足問題。以下3種做法，或可助管理人調整營運模式，通過鼓勵員工學習，應付人才短缺問題。

1.了解員工間的差異：企業管理人首先要先預備未來半年會有4名得力員工離職，並列出該4名員工所負責的工作職能範圍及所具備技術專長，之後人力資源部門應考慮是否有其他員工能取代及晉升，同時列出該晉升員工所缺乏的技能，或可考慮設立培訓課程，除了可減低員工之間的差異外，有更多不同技能的人才，即使以後面對相關技能員工流失時，也可應對。

2.管理人自我考量：解決人才荒，管理人可以經過自我考量，整理出員工所需要的技能及方向。報告指，管理人可先想像未來幾個月中將不在公司處理及管理業務，並預測回來公司後會出現的管理問題，再分析團隊及個別員工需要在哪一方面的作出調整，衡量及制定相應的解決方法，讓公司人力資源架構獲得更長遠的發展。

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3.發掘員工專業技能：為減低人手流失及更易填補空缺，人力資源部門需對當前業務運作模式及人員分配進行評估，列出員工需要改進的地方及技術提升空間，例如員工的溝通及組識能力等，嘗試發掘員工其他專業技能，管理人更可於不同部門中尋找及整體出評分最高的前5名員工，通過面談，記錄他們得到高評分的原因。報告指，管理人若能深入了解員工的工作模式及具備技能，有助企業發掘內部有專長的人才，從而減低因人才短缺而讓企業出現運作問題所造成的長遠影響。

責任編輯：向頌勤

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