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【烏克蘭戰爭】第3輪談判突破少 俄冀下次更有成果

環球政治 10:56 2022/03/08

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俄羅斯與烏克蘭日前展開第3輪和談，但暫時仍未有太大突破。烏方代表指出，雙方在開啟人道走廊取得小量及不明確的成果，但同意持續舉行和談。俄方則表示，雙方未在政治層面解決問題達成共識，希望下次會談更有成果。

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俄烏兩國代表團周一（7日）抵達波蘭邊境，展開第3輪和談。率領烏克蘭代表團的總統幕僚波多利亞克（Mykhailo Podolyak）表示，俄烏在開啟人道走廊上的撤離安排中取得一定程度進展，但一切仍未確認，他亦未公布更多詳情。波多利亞克亦表示，雙方同意持續談判。

俄羅斯談判代表Vladimir Medinsky預期，人道走廊可在周二（8日）開啟，但政治層面停火尚未取得任何成果，表明對談判的預期已落空，希望下一輪會談可以取得更大突破。

兩國在早前和談中，同意為部分被包圍的烏克蘭城市開啟人道走廊讓平民撒離。但在周末期間，停火時間十分短暫，仍有數以千計民眾被困在缺水﹑電及糧食的城市內。

**歐美擬禁運俄石油？ 潘國光分析俄烏局勢對後市影響**

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責任編輯：吳漢培

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