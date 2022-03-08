【烏克蘭戰爭】俄警告倘歐美制裁 油價或升至300美元

歐美擬加強對俄羅斯的制裁，禁止俄羅斯石油進口，隨即引發油價於周一（7日）升至2008年以來的高位。俄羅斯副總理警告如各國限制進口俄羅斯石油，油價恐飆升至300美元。

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俄羅斯副總理諾瓦克（Alexander Novak）周一於俄羅斯國營電視台表示，如果歐美決定制裁俄羅斯石油，歐洲需要超過1年時間及支付更高價格，才能獲取本身俄羅斯供應的石油數量。

諾瓦克警告西方拒絕俄羅斯石油將對全球市場造成災難性後果，指油價升幅將難以估計，他認為每桶石油價格屆時會升至300美元。

他又表示歐洲政客需誠實警告公民和消費者，制裁俄羅斯石油後會發生甚麼後果。他更表示俄羅斯已為西方制裁其石油做好準備，可以重新安排將這批石油供應到其他地區。

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歐洲4成天然氣供應來自俄羅斯，諾瓦克指俄羅斯正全面履行義務，但德國上月停止審批「北溪二號」（Nord Stream 2）天然氣管道的認證後，俄方完全有權利向歐盟報復。

根據摩根大通（JP Morgan）上周的分析，俄羅斯為全球主要石油生產國，佔全球市場份額約12%。俄羅斯於俄烏開戰前每日出口約650萬桶石油，其中430萬桶是出口至歐美。

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責任編輯：鄭錦玲