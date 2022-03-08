  • 19°C
香港時間 : 2022308日 (二) 11:32
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【烏克蘭戰爭】俄警告倘歐美制裁 油價或升至300美元

環球經濟金融 10:56 2022/03/08

分享：

歐美擬加強對俄羅斯的制裁，禁止俄羅斯石油進口，隨即引發油價於周一（7日）升至2008年以來的高位。俄羅斯副總理警告如各國限制進口俄羅斯石油，油價恐飆升至300美元。

【烏克蘭戰爭】歐美擬擴大制裁 禁俄羅斯石油進口 【下一頁】

特朗普促美國 用掛中國旗戰機轟俄 【下一頁】

俄羅斯副總理諾瓦克（Alexander Novak）周一於俄羅斯國營電視台表示，如果歐美決定制裁俄羅斯石油，歐洲需要超過1年時間及支付更高價格，才能獲取本身俄羅斯供應的石油數量。

諾瓦克警告西方拒絕俄羅斯石油將對全球市場造成災難性後果，指油價升幅將難以估計，他認為每桶石油價格屆時會升至300美元。

他又表示歐洲政客需誠實警告公民和消費者，制裁俄羅斯石油後會發生甚麼後果。他更表示俄羅斯已為西方制裁其石油做好準備，可以重新安排將這批石油供應到其他地區。

【烏克蘭戰爭】俄95%已集結兵力攻烏 已發射600枚導彈 【下一頁】

歐洲4成天然氣供應來自俄羅斯，諾瓦克指俄羅斯正全面履行義務，但德國上月停止審批「北溪二號」（Nord Stream 2）天然氣管道的認證後，俄方完全有權利向歐盟報復。

根據摩根大通（JP Morgan）上周的分析，俄羅斯為全球主要石油生產國，佔全球市場份額約12%。俄羅斯於俄烏開戰前每日出口約650萬桶石油，其中430萬桶是出口至歐美。

緊貼地緣政治變化，立即免費下載《香港經濟日報》App【按此

責任編輯：鄭錦玲

開啟hket App，閱讀全文

相關文章

【烏克蘭戰爭】基輔寧炸毀最後一座橋 阻俄軍推進
今日
【烏克蘭戰爭】基輔寧炸毀最後一座橋 阻俄軍推進
【烏克蘭戰爭】俄95%已集結兵力攻烏 已發射600枚導彈
2022/03/07
【烏克蘭戰爭】俄95%已集結兵力攻烏 已發射600枚導彈
【烏克蘭戰爭】特朗普促美國 用掛中國旗戰機轟俄
2022/03/07
【烏克蘭戰爭】特朗普促美國 用掛中國旗戰機轟俄
【烏克蘭戰爭】俄同意重開人道主義走廊 應馬克龍要求（第二版）
2022/03/07
【烏克蘭戰爭】俄同意重開人道主義走廊 應馬克龍要求（第二版）
【烏克蘭戰爭】歐美擬擴大制裁 禁俄羅斯石油進口（第二版）
2022/03/07
【烏克蘭戰爭】歐美擬擴大制裁 禁俄羅斯石油進口（第二版）

你可能感興趣

【烏克蘭戰爭】基輔寧炸毀最後一座橋 阻俄軍推進
今日 09:05
【烏克蘭戰爭】基輔寧炸毀最後一座橋 阻俄軍推進
【烏克蘭戰爭】俄95%已集結兵力攻烏 已發射600枚導彈
19:11 2022/03/07
【烏克蘭戰爭】俄95%已集結兵力攻烏 已發射600枚導彈
【烏克蘭戰爭】特朗普促美國 用掛中國旗戰機轟俄
17:51 2022/03/07
【烏克蘭戰爭】特朗普促美國 用掛中國旗戰機轟俄
經濟 地緣政治 俄羅斯 制裁 石油 美國 歐盟 戰爭 天然氣 烏克蘭

上一篇文章

【烏克蘭戰爭】第3輪談判突破少 俄冀下次更有成果

下一篇文章

【烏克蘭戰爭】第3輪談判無成果 俄提5城開人道走廊傳遭拒（不斷更新）
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【烏克蘭戰爭】俄95%已集結兵力攻烏 已發射600枚導彈
【烏克蘭戰爭】俄95%已集結兵力攻烏 已發射600枚導彈
【烏克蘭戰爭】烏克蘭態度軟化 不再堅持加入北約
【烏克蘭戰爭】烏克蘭態度軟化 不再堅持加入北約
【烏克蘭戰爭】第3輪談判無成果 俄提5城開人道走廊傳遭拒（不斷更新）
【烏克蘭戰爭】第3輪談判無成果 俄提5城開人道走廊傳遭拒（不斷更新）
【烏克蘭戰爭】俄警告各國倘讓烏軍機起飛 視為參戰
【烏克蘭戰爭】俄警告各國倘讓烏軍機起飛 視為參戰
【烏克蘭戰爭】特朗普促美國 用掛中國旗戰機轟俄
【烏克蘭戰爭】特朗普促美國 用掛中國旗戰機轟俄
新型冠狀肺炎全球疫情（03月08日 時間11:00）
新型冠狀肺炎全球疫情（03月08日 時間11:00）
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款