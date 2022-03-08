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【會計師公會】財庫局擬諮詢修改會計師公會理事會選舉　建議提高門檻、不提「一人一票選會長」

Hot Talk 11:14 2022/03/08

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【會計師公會】財庫局擬諮詢修改會計師公會理事會選舉　建議提高門檻、不提「一人一票選會長」

港府去年提出將香港會計師公會主要規管職權轉移至財務匯報局，立法會同年10月通過《2021年財務匯報局（修訂）條例草案》。財經事務及庫務局局長許正宇今發表網誌，在改革監管機制之際，收到立法會議員、會計師公會前副會長林智遠發信建議更改公會理事會選舉和行政程序，財庫局擬就相關意見諮詢會計界持份者。

許正宇指，今年1月、2月向立法會議員林智遠、黃俊碩、公會現屆理事會及多個會計行業組織展開兩輪諮詢，總結3項主要意見，未提公會2018年EGM通過的「一人一票選會長」議案，反提及：提高公會理事選舉的提名門檻、延長當選理事的選舉周期和更改會計師公會的行政程序。

公會理事會設有港府委任理事、當然理事，向來由親建制派會員主導，2021年首次由被視為改革派、非建制派主導。許正宇稱，業界有意見認為，新建議有效避免公會因偏離專業、選舉政治化而有損香港會計業的專業形象及地位。

會長方蘊萱：「一人一票選會長」非優先議題 認業界人才流失加劇，可見【下一頁】

不提「一人一票選會長」　擬增提名門檻、或設提名審核

提名門檻上，許正宇指，按目前相關的法例要求，任何會計師要成為公會理事選舉的候選人，須得到兩名會計師分別作為提議人及附議人提名。這要求自相關法例於1973年訂立以來，即使會計師數目增加卻從未改變。以現今會員人數超過四萬名會計師的公會來說，只要求兩名會計師提名的門檻偏低，收到建議增加提名人數目。

他也指出，有意見要求候選人須取得公會會員以外其他會計界主要持份者的提名，甚至設立提名審核委員會，由會計專業的主要持份者組成，並審核候選人的資歷及是否適合履行公會的法定功能。

許正宇：倘會計師公會模糊專業及政治的界線 政府將重新審視關係，可見【下一頁】

或棄每年選理事　「每年選舉難以專注專業議題」

在選舉周期方面，許正宇稱，公會理事會的當選理事任期為兩年，每年有7名當選理事期滿卸任。公會在每年均會在11、12月期間舉行理事會選舉，以填補該7個席位空缺。有意見認為，每年皆舉辦選舉耗用並分散了公會不少資源及精力，令理事會難以專注處理專業議題及長遠規劃。

會計師公會的行政程序上，他表示，公會曾提出現時條例所訂明的大會程序不容許以線上或線上及實體混合模式進行會議，在新型冠狀病毒疫情下造成運作困難，因此有必要作出修訂以提供彈性。當局會考慮對相關條例中有關大會程序的條文作出增潤，為公會日後舉辦大會的程序提供更大彈性。

許正宇未提確實諮詢時間，並稱改制是以協助公會發揮新規管制度下的專業角色為大前提，不會為公會帶來非必要的負擔，亦會尊重公會自行處理專業事務的職能。

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