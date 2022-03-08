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【電動車】通用汽車擬加拿大建電池材料廠　加強電動車推廣力度

科技 11:00 2022/03/08

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該工廠生產的CAM將用於製造通用汽車的Ultium電池，為該公司的電動車提供動力。（法新社）

加拿大的地理資源擁有豐富的電動車電池關鍵材料，包括鋰、石墨、鈷和鎳等，因此加拿大近年一直向電池製造商招手，以保障當地汽車制造業的未來。通用汽車（General Motors，GM）和韓國浦項化學日前更宣布合作，計劃在加拿大建造一個價值4億美元（約31億港元）的電池材料工廠。

【供應Tesla】Panasonic擬在美建廠　生產Tesla電動車電池

CAM佔電池成本40%

據《路透社》報道，該工廠將在加拿大魁北克省的Becancour生產電動車電池的「陰極活性材料」（CAM），而陰極（Cathodes）是電動車電池中最複雜和最昂貴的化學成分，約佔每個電動車電池成本的40%。

【電動車】Meta報告揭　Facebook用戶談論電動車話題大增238%

該工廠生產的CAM將用於製造通用汽車的Ultium電池，為該公司的電動車提供動力，例如雪佛蘭Silverado EV、GMC HUMMER EV和凱迪拉克LYRIQ。

加拿大公通用汽車總裁兼總經理Scott Bel表示：「預計到2025年時，該公司有能力在北美制造100萬輛電動車。」該工廠的建設工作即將開始，目標是到2025年投入使用。據悉，該工廠完成後將創造大約200個就業機會。

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責任編輯：陳卓賢

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