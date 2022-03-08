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【金價】高盛上調3至12個月金價預測　半年內可見2500美元

宏觀解讀 10:24 2022/03/08

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【金價】高盛上調3至12個月金價預測　半年內可見2500美元

俄羅斯入侵烏克蘭後，商品價格急升，黃金價格周一（7日）曾觸及每盎司2002.59美元。高盛發表報告指，從投資者、消費者以至中央銀行都在全球地緣政治不明朗之際，增加黃金需求，繼而上調未來3個月至12個月金價目標，料半年內可見每盎司2500美元。

高盛預先給予未來3個月、6個月、12個月黃金目標價分別為1950、2050、2150美元，最新目標價分別為2300、2500、2500美元。

高盛分析師指，上一次黃金需求大增周期處於2010至11年，當時金價大升70%。該行指出，近期黃金ETF建倉量為2020年以來高位，而且可能進一步上升，因銀行策略師認為市場未完全反映美國壓抑通脹而令經濟增長放慢。

該行續指，因能地緣政治不穩，中央銀行對黃金需求會在今年下半年升至歷史高位，而亞洲經濟復甦，消費者對黃金需求也會增強。

至周二（8日）早上10時20分，金價暫報1988美元。

【石Sir一周前瞻及異動股】五礦資源、東方海外、中遠海控、中海油、中海石油化學、神華、中煤

 

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