【瀏覽器之王】Google：Chrome M99效能比Safari強　新版MacBook Pro上運行最快

▲ Chrome M99採用了以速度為重點的「構建優化技術」（build optimization technique）和完善的圖形處理。（法新社）

全球最多人使用的瀏覽器Google Chrome，早前推出最新版本Chrome M99。Google聲稱，Chrome M99在macOS和Android系統上的速度比以往更快，而整體效能上，甚至比蘋果（Apple）旗下的Safari瀏覽器更優秀。

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Chrome M99採用了以速度為重點的「構建優化技術」（build optimization technique）和完善的圖形處理。Google表示，Chrome M99在搭載了蘋果M1 Max芯片的MacBook Pro運行速度最快，據Speedometer基準測試結果，Chrome M99的速度比Safari快7%，而圖形處理速度方面則快15%。

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在Android系統快15%

Google補充，2021年底時Chrome推出全新的JavaScript編譯器，為Apple Silicon提供強大的優化，這也令現時Chrome M99的效能，較2020年底推出第一批M1 Mac時快近43%。此外，Chrome M99在Android系統的速度亦得到提升，較上一版本快15%。

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責任編輯：陳卓賢