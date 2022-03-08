【港股市況】恒指早段反覆升近200點　阿里巴巴升3%（不斷更新）

▲ 港股市況不斷更新

投資者憂慮經濟面臨衰退及滯脹風險，道指跌797點，港股今早則輕微反彈高開。恒生指數開報21082點，升24點。阿里巴巴 （09988） 反彈逾1%；騰訊 （00700） 升0.3%；美團 （03690） 續跌0.1%；京東 （09618） 跌近3%。

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財經日誌：

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即市走勢：

【10：02】俄鋁 （00486） 升幅擴大至近14%，高見5.5元，再觸發市調機制。

【09：59】【財政預算案2022】禁追欠租保護期縮至3個月 本地地產及收租股回升、領展升近2%

【09：59】華寶國際 （00336） 跌半成，低見3.66元。

【09：52】俄鋁 （00486） 轉升逾8%，高見5.22元，觸發市調機制。

【09：47】港股早段反覆向上，大市最新升近200點，報21249點，升191點。

【09：43】阿里巴巴 （09988） 反彈幅度擴大至3%，高見98.95元。

【09：43】中石油 （00857） 回吐，跌逾1%；中海油 （00883） 升0.8%。

【09：37】中鋁 （02600） 逆市跌8%，低見5.35元。

【09：35】俄鋁 （00486） 股價昨逆市升逾三成後，今早回吐7%，低見4.38元。

【09：34】香港探索科技 （01137） 早段升逾1%，高見7.85元。

【第五波疫情】HKTVmall：已與39間餐廳就額外自取點計劃簽約 每日可額外處理2925張訂單

【09：33】【盈喜盈警】明源雲跌4%再創上市低 料去年虧損最多3.6億人幣、經調整淨利潤跌至少13.8%

【09：31】ATM阿里巴巴 （09988） 、騰訊 （00700） 、美團 （03690） 開市後齊升2%。

【09：27】吉利 （00175） 偏軟逆市跌0.3%。吉利2月總銷量78,478輛，按年增長2%、按月則跌46%。

【吉利175】吉利汽車2月銷量按月減48% 受累ESP芯片供應、春節假期

【09：23】恒生指數開報21082點，升24點。阿里巴巴 （09988） 反彈逾1%；騰訊 （00700） 升0.3%；美團 （03690） 續跌0.1%；京東 （09618） 跌近3%。

【09：13】期指開報20907點，升7點。

【09：00】恒指黑期跌約95點，報20950點。道指期貨跌17點，報32799點。

【08：57】【煙草股】華寶料去年稅後盈利升約24%至39% 惟再造煙葉商譽減值虧損約3億元人民幣

【08：27】【內房危機】旭輝購回部分4月到期的6.7厘優先票據 尚餘15億人民幣未償還

【08：00】【破產重整】海升果汁去年陷入低資產淨值狀況 月初提出其重整申請已受理

【07：56】俄鋁：母企En+正評審其對俄鋁的戰略 處於初步階段

【07：45】【盈喜盈警】赤子城科技去年經調整淨利潤按年增長近100%

【07：45】港股ADR收報20947點，跌109點或0.5%。滙豐 （00005） ADR折合報47.83元，較港收市價低0.02元或0.03%。騰訊 （00700） ADR折合報381.94元，較港收市價低6.06元或1.6%。阿里巴巴 （09988） ADR折合報96.42元，較港收市價高0.42元或0.4%。

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【07：30】俄烏第三輪談判最終無實質成果，戰事持續，能源、食品及金屬價格急升，投資者憂慮經濟面臨衰退及滯脹風險，環球主要股指步入技術性熊市；美股周一繼續向下，道指一度瀉逾800點，納指瀉3.6%。道指收市跌797點或2.37%，報32817點；標指挫2.95%，收報4201點；納指下滑482點，收報12830點。

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責任編輯：梁浩碩