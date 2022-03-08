【港股北水+夜期】滙控倫敦彈逾3%　夜期升141點（不斷更新）

北水吸資近19億元，只為上日的3分之1，但仍錄連續第10日淨流入港股。騰訊 （00700） 和美團 （03690） 續吸資14.5億及9.2億元，中海油 （00883） 走資4.6億元。滙控（00005）倫敦彈逾3%，夜期升141點。

北水走勢

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港股反彈力度不足，跌勢未止。大市高開24點後，早段曾升逾200點至21300水平，其後轉跌，午後曾跌逾400點，恒生指數收報20765點，跌291點，成交1708億元。阿里巴巴 （09988） 逆市升近1%；滙豐 （00005） 升0.3%；車股下挫，比亞迪 （01211） 跌逾9%；吉利 （00175） 跌逾7%破底。

美股動態不斷更新，詳情請看：【下一頁】

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財經日誌：

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*歐美擬禁運俄石油？潘國光於《ET財智Talk》為你分析俄烏局勢對後市影響*

即市走勢：

【20：16】滙控（00005）倫敦彈逾3%，夜期升141點。

【18：01】夜期升2點。

【16：10】恒生指數收報20765點，跌291點，成交1708億元。阿里巴巴 （09988） 逆市升近1%；滙豐 （00005） 升0.3%；車股下挫，比亞迪 （01211） 跌逾9%；吉利 （00175） 跌逾7%破底。

【16：00】恒生指數U盤前跌316點，報20741點。

【15：52】【內房危機】龍光一筆20億境內債據報尋求展期18個月 股價挫逾15%

【15：15】【新股IPO】綠茶集團通過上市聆訊 擬集資11.7億

【15：10】阿里巴巴 （09988） 、港交所 （00388） 逆市靠穩升0.4%，大市尾市跌近350點，報20709點。

【14：50】比亞迪 （01211） 最新跌逾9%，低見184.4元。

【14：49】恒指最新跌幅擴大至400點，跌403點，報20655點。

【14：46】【烏克蘭戰爭】LME鎳價再暴升1倍直衝每噸10萬美元關 電動車當災、比亞迪挫8%失200關

【14：41】科指跌3%，報4390點。

【14：32】吉利 （00175） 午後跌7%，破底低見11.18元。

【比亞迪1211】王傳福退任杭州比亞迪汽車董事長 比亞迪：簡化行政流程

【14：25】大市跌勢加劇，最新跌300點，報20751點，跌306點。

【14：14】恒指跌幅擴大至200點，報20843點，跌215點。

【14：03】長和系續逆市向好，長和 （00001） 升1%；長實 （01113） 升0.1%；電能實業 （00006） 升0.8%破頂；長建 （01038） 升逾1%破頂。

【13：52】敘福樓 （01978） 逆市升逾1%，高見0.82元。

【第五波疫情】叙福樓：旗下餐廳已局部恢復有限度營業

【13：42】快手 （01024） 逆市跌逾2%，低見72.05元。

【大行報告】大摩料快手1024股價未來60日有逾80%機會率跑贏大市

【13：14】美團 （03690） 午後升3%，高見152.8元。

【13：12】【國泰危機】國泰航空去年虧損料收窄7成 外電傳員工再憂賣盤國航

【13：00】恒指午後初段跌逾100點，恒指跌112點，報20944點。

【12：47】【業績│環保股】光大綠色環保去年少賺26%末期息減43%至4仙 現價股息率4.4厘

【12：00】恒生指數半日跌95點，報20961點，成交849億元。科指跌1.7%，報4451點。美團 （03690） 、阿里巴巴 （09988） 、滙豐 （00005） 逆市升逾1%；創科 （00669） 升逾3%；比亞迪 （01211） 跌逾8%。

【11：40】港股跌幅收窄，中午收市前跌約75點，報20983點。

【11：33】【盈警】明源雲挫逾14%再創上市低 料去年虧損最多3.6億人幣、經調整淨利潤跌至少13.8%

【11：23】【配股潮】君實生物瀉近9% 計劃配發A股集資最多39.8億人幣、主要用作創新藥研發等

【11：22】大市最新跌約155點，報20903點。科指跌2.2%，報4427點。

【11：18】【業績｜科技股】亞信科技曾升半成 去年全年利潤增18.2%至7.8億人幣

【11：16】【汽車股】廣汽2月銷量增長36% 新能源車「埃安」銷量激增1.6倍

【11：01】騰訊 （00700） 跌逾1%，低見381.2元，再下試380元水平支持；美團 （03690） 最新無升跌，阿里巴巴 （09988） 逆市向好升1%。

【10：59】嗶哩嗶哩 （09626） 跌6%，破底低見175.6元；快手 （01024） 跌逾3%，低見72.05元。

【10：53】恒指最新跌近90點，報20971點。

【10：46】恒指最新轉跌，報21048點，跌8點；科指跌1.5%，報4457點。

【10：42】比亞迪 （01211） 跌幅擴大至8%，低見186.5元。

【10：37】滙豐 （00005） 升幅略擴大至近2%，高見48.8元。

【10：32】比亞迪 （01211） 逆市跌6%，低見190.9元；吉利 （00175） 跌近4%，低見11.62元。另外，長汽 （02333） 跌4%，破底低見12.22元；廣汽 （02238） 跌逾1%。

【10：28】恒指升幅進一步收窄，最新微升約30點。

【10：27】恒大 （03333） 逆市偏軟，股價跌0.7%，低見1.45元。

【恒大3333】恒大地產旗下成都子公司5.21億人幣股權被凍結

【10：26】黃金股回吐，招金 （01818） 、中國黃金 （02099） 跌逾3%；紫金 （02899） 跌半成；山東黃金 （01787） 跌逾1%。

【金價】高盛上調3至12個月金價預測 半年內可見2500美元

【10：24】火岩 （01909） 升逾六成，高見0.69元。

【10：21】禹洲集團 （01628） 一筆2023年到期的8.5%優先票據違約，股價跌逾5%，低見0.5元。

【內房危機】禹洲集團一筆23年到期美元債正式違約 持有人寬限期仍未收到2125萬美元利息

【10：17】電力股造好，潤電 （00836） 升逾5%；中國電力 （02380） 升近3%；龍源電力 （00916） 升近4%。

【10：12】滙豐 （00005） 反彈逾1%，高見48.6元；渣打 （02888） 續跌逾1%，低見46.45元。

【10：07】恒指升勢回順，最新升122點，報21180點，今早一度反彈至21300點水平。科指跌0.4%，報4508點。

【10：02】俄鋁 （00486） 升幅擴大至近14%，高見5.5元，再觸發市調機制。

【09：59】【財政預算案2022】禁追欠租保護期縮至3個月 本地地產及收租股回升、領展升近2%

【09：59】華寶國際 （00336） 跌半成，低見3.66元。

【09：52】俄鋁 （00486） 轉升逾8%，高見5.22元，觸發市調機制。

【09：47】港股早段反覆向上，大市最新升近200點，報21249點，升191點。

【09：43】阿里巴巴 （09988） 反彈幅度擴大至3%，高見98.95元。

【09：43】中石油 （00857） 回吐，跌逾1%；中海油 （00883） 升0.8%。

【09：37】中鋁 （02600） 逆市跌8%，低見5.35元。

【09：35】俄鋁 （00486） 股價昨逆市升逾三成後，今早回吐7%，低見4.38元。

【09：34】香港探索科技 （01137） 早段升逾1%，高見7.85元。

【第五波疫情】HKTVmall：已與39間餐廳就額外自取點計劃簽約 每日可額外處理2925張訂單

【09：33】【盈喜盈警】明源雲跌4%再創上市低 料去年虧損最多3.6億人幣、經調整淨利潤跌至少13.8%

【09：31】ATM阿里巴巴 （09988） 、騰訊 （00700） 、美團 （03690） 開市後齊升2%。

【09：27】吉利 （00175） 偏軟逆市跌0.3%。吉利2月總銷量78,478輛，按年增長2%、按月則跌46%。

【吉利175】吉利汽車2月銷量按月減48% 受累ESP芯片供應、春節假期

【09：23】恒生指數開報21082點，升24點。阿里巴巴 （09988） 反彈逾1%；騰訊 （00700） 升0.3%；美團 （03690） 續跌0.1%；京東 （09618） 跌近3%。

【09：13】期指開報20907點，升7點。

【09：00】恒指黑期跌約95點，報20950點。道指期貨跌17點，報32799點。

【08：57】【煙草股】華寶料去年稅後盈利升約24%至39% 惟再造煙葉商譽減值虧損約3億元人民幣

【08：27】【內房危機】旭輝購回部分4月到期的6.7厘優先票據 尚餘15億人民幣未償還

【08：00】【破產重整】海升果汁去年陷入低資產淨值狀況 月初提出其重整申請已受理

【07：56】俄鋁：母企En+正評審其對俄鋁的戰略 處於初步階段

【07：45】【盈喜盈警】赤子城科技去年經調整淨利潤按年增長近100%

【07：45】港股ADR收報20947點，跌109點或0.5%。滙豐 （00005） ADR折合報47.83元，較港收市價低0.02元或0.03%。騰訊 （00700） ADR折合報381.94元，較港收市價低6.06元或1.6%。阿里巴巴 （09988） ADR折合報96.42元，較港收市價高0.42元或0.4%。

更多港股ADR及中概股收市：

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【07：30】俄烏第三輪談判最終無實質成果，戰事持續，能源、食品及金屬價格急升，投資者憂慮經濟面臨衰退及滯脹風險，環球主要股指步入技術性熊市；美股周一繼續向下，道指一度瀉逾800點，納指瀉3.6%。道指收市跌797點或2.37%，報32817點；標指挫2.95%，收報4201點；納指下滑482點，收報12830點。

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責任編輯：梁浩碩