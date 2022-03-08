【煙草股】華寶跌逾4%　料去年稅後盈利升約24%至39%、惟再造煙葉商譽減值虧損約3億元人民幣

▲ 【煙草股】華寶料去年稅後盈利升約24%至39% 惟再造煙葉商譽減值虧損約3億元人民幣

煙草股華寶 （00336） 預期，營業額與2020年同期的38.54億元人民幣相約，而稅後盈利在計算預期的再造煙葉現金產生單位商譽減值後，預期與2020年同期的稅後盈利約人民幣6.68億元相比，上升介乎約24%至39%至約8.31億元至9.31億元人民幣之間。

華寶現跌4.7%，報3.68元，創逾一個月新低。

集團去年的再造煙葉現金產生單位銷售收入按年減少約20%至約3.51億元人民幣。可是，集團預計集團煙用原料業務板塊的再造煙葉現金產生單位將錄得商譽減值虧損約2.81億元至3.05億元人民幣。

集團表示，於2021年年底與客戶洽談下年度傳統再造煙葉的業務時，得知客戶的未來採購意向遜於集團預期。因此，集團管理層對傳統再造煙葉行業供需情況重新做了評估，認為傳統再造煙葉行業供大於求仍將維持一段較長時間，並對傳統再造煙葉未來的銷售做了保守的預測，同時預計再造煙葉現金產生單位將出現商譽減值虧損。

至於2020年調味品板塊錄得商譽減值虧損約4.96億元人民幣，而集團預期調味品板塊去年度沒有商譽減值。

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編輯：姚卓然