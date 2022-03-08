▲ 【破產重整】海升果汁去年陷入低資產淨值狀況 月初提出其重整申請已受理

海升果汁 （00359） 表示，2021年的業務及財務狀況及流動資金進一步惡化，基於未經審核的管理賬目，在2021年下半年，海升果業已陷入低資產淨值狀況，並於3月初提出預重整申請，以解決其債務狀況。

公司於2022年3月1日交易時段後向中國陝西省西安市中級人民法院提出預重整申請，而法院已裁定受理海升果業的預重整申請，並同時指定了臨時管理人。

海升果汁指重整的理由是由於公司的濃縮蘋果汁業務幾乎全部依賴出口，而自2018年的中美貿易摩擦、美國政府對中國的出口濃縮蘋果汁加征關稅以及自2020年爆發的新冠肺炎疫情，嚴重影響了公司的對外出口業務，並導致開工不足、設備閒置。再者，公司種植板塊前期投資過快，有息負債急遽攀升，而農業種植又具有長回收期、受氣候影響較大等特點，導致海升果業的運營和財務狀況壓力重重，運營資金奇缺。

鑑於中美貿易關係的持續情況及新冠肺炎疫情，公司果汁出口的業務量預計難以在可預見的將來出現很大改善。公司董事認為在不進行債務重整的情況下，海升果業經營狀況將會持續惡化。

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編輯：姚卓然