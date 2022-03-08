▲ 【盈喜盈警】赤子城科技去年經調整淨利潤按年增長近100%

赤子城科技 （09911） 公布，截至2021年12月31日止年度的淨虧損為3.75億至3.95億元人民幣，經調整淨利潤約3億至3.2億元人民幣，按年增長近100%，主要由於社交業務淨利潤的持續快速增長。經調整EBITDA約3.5億至3.75億元人民幣，較2020年同期增長逾75%。

赤子城科技指，有關淨虧損預期減少，主要歸因於公司下屬控股子公司重組過程中，因少數股東向持股平台轉讓股份產生的一次性以股份為基礎的報酬開支，及2021年發放購股權及公司發放受限制股份單位產生的以股份為基礎的報酬開支。因下屬控股子公司重組產生的一次性以股份為基礎的報酬開支約為5.9億元人民幣，因購股權和受限制性股份單位產生的歸屬2021年度的以股份為基礎的報酬開支約為1.08億元人民幣。

期內，總收入約23億至24億元人民幣，按年增長約100%，主要歸因於社交業務快速發展（包括用戶規模的增長、用戶價值的提升、發達市場的成功開拓）。

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責任編輯：梁浩碩