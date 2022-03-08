【ET開市直擊】恒指插穿疫情底 繼續輕倉定撈底？（附time code）

港股上日一度跌穿「疫情底」21139點，早段一度跌穿1000點，失守二萬一。恒指最終收市險守二萬一，收報21057點，跌847點。外圍市況受累俄烏局勢震盪未止，隔晚美股道指跌797點，恒指今早會否隨跌勢再下挫？港股短綫繼續輕倉抑或趁機撈底？華盛証券證券分析師聶振邦（Thomas）今早9時於《ET開市直擊》為你拆解市況。

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00：00 - 港股今日焦點速覽

01：06 - 美股外圍市況速覽+港股ADR表現

02：53 - 亞太股市早段市況速報

03：34 - 大市已消化俄烏戰事 美國及盟國研制裁俄羅斯石油進口利淡風險更高

06：27 - 美股、港股不宜心急撈底

06：40 - 港股上日市況速覽+北水盤路

07：43 - 恒指關鍵位睇21000點 連續失守兩日或下試20300點

08：54 - 港股今明均靠穩或升市 守二萬一才分注入市吸納

09：30 - 中海油 （00883） 、中石油 （00857） 跟貼油價可小注吸納

10：30 - 資源股可留意中鋁 （02600） 洛陽鉬業 （03993） 、江西銅 （00358） 受惠較小

11：34 - 可留意通脹受惠股、內地食品股旺旺 （00151） 油價升令食品股有加價空間

13：47 - 留意疫情令餐廳停業 不利日清食品 （01475） 批發銷情

14：46 - 觀眾問股：中國食品 （00506） 可考慮？受惠內地減少依賴國際糧食？

16：11 - 食品股可留意康師傅 （00322） 、統一企業中國 （00220） 可考慮

17：10 - 觀眾問股：中海油 （00883） 可做反向博油價回調？

18：34 - 觀眾問股：恒指今日會跌穿20000點？

20：01 - 觀眾問股：騰訊 （00700） 現價可趁低吸納？

21：48 - 港股開市前市況速報

23：32 - ET個股推介：中海外 （00688）

27：49 - 觀眾問股：Exxon Mobil Corp.（XOM.US）未有貨可考慮？

30：01 - 觀眾問股：F三星原油期 （03175） 現時買入會否太遲？

31：56 - 港股開市初段市況速報

32：21 - 消息股：理文造紙 （02314） 、越秀房託 （00405） 、吉利汽車 （00175） 、明源雲 （00909） 、香港科技探索 （01137）

33：40 - 觀眾問股：滙豐 （00005） 仍有多少下跌空間？

35：15 - 觀眾問股：友邦 （01299） 甚麼價位買入？

37：02 - 觀眾問股：中遠海能 （01138） 3.5元有貨怎部署？

38：28 - 觀眾問股：蒙牛 （02319） 點睇？現價可買入？

39：58 - 觀眾問股：海爾智家 （06690） 持31.3元蟹貨怎處理？為何受惠不到內需概念？

41：33 - 觀眾問股：中國建材 （03323） 11元買入 現價加注抑或再等？

43：00 - 觀眾問股：農夫山泉 （09633） 47.9元買入現價要止蝕嗎？

44：46 - 觀眾問股：中興通訊 （00763） 20元有貨怎操作？

46：59 - 觀眾問股：香港電訊 （06823） 10.6元買入，現價加貨收息可以嗎？

48：17 - 觀眾問股：建設銀行 （00939） 5.9元買入安全嗎？

49：49 - 觀眾問股：小鵬汽車 （09868） 點睇？

51：32 - 觀眾問股：長江基建 （01038） 有機會再上破嗎？

52：42 - 觀眾問股：中鋁 （02600） 點睇？6.75元有貨要走？

53：28 - 港股開市初段市況速報

54：07 - 財經日誌提提你

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