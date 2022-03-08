【第五波疫情】實惠三分店即日起暫時停業 兩分店只售抗疫等必需貨品

第五波疫情肆虐，不少行業因人手不足而需要暫停業務。實惠（Pricerite）於本月7日宣布，基於前線人手嚴重不足，物流運輸經歷前所未有的壓力，由今日（8日）旗下的堅尼地城店、天水圍店及秀茂坪店三家分店，將暫停服務直至另行通告；而天水圍店及秀茂坪店只提供防疫、消毒及清潔以及其他必需品等，以供市民應急之用。

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實惠預計，隨著政府快將推出全民強制檢測及小禁足等控疫措施，市面人流將進一步減少，旗下員工被迫禁足的數目將不可控制，店舖未來的營運情況亦將不可估計。

現時實惠全港共有31間分店，早前已宣佈由於人手不足，營業時間調整至從上午11時至晚上8時。

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責任編輯：嚴浩文