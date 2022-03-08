  • 17°C
香港時間 : 2022308日 (二) 01:52
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:iM新經濟時代

熱門關鍵字 : 金價 美股 財務自由 室內設計 居屋 IPO 巴菲特 李嘉誠 特約
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【第五波疫情】實惠三分店即日起暫時停業 兩分店只售抗疫等必需貨品

理財智慧 00:15 2022/03/08

分享：

第五波疫情肆虐，不少行業因人手不足而需要暫停業務。實惠（Pricerite）於本月7日宣布，基於前線人手嚴重不足，物流運輸經歷前所未有的壓力，由今日（8日）旗下的堅尼地城店、天水圍店及秀茂坪店三家分店，將暫停服務直至另行通告；而天水圍店及秀茂坪店只提供防疫、消毒及清潔以及其他必需品等，以供市民應急之用。

【青姐話】疫情底   有幾抵？

實惠預計，隨著政府快將推出全民強制檢測及小禁足等控疫措施，市面人流將進一步減少，旗下員工被迫禁足的數目將不可控制，店舖未來的營運情況亦將不可估計。

現時實惠全港共有31間分店，早前已宣佈由於人手不足，營業時間調整至從上午11時至晚上8時。

【大行點睇】花旗看好7大產業9隻股份 受惠內地經濟增長目標【下一頁

    點擊圖片放大
    +7
    +6

【溫股知新】俄烏只是第一關   投資高息股最啱

【《iMoney》最具國際視野的資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野 精明理財 盡在iMoney網站【 imoneymag.com

#如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機

責任編輯：嚴浩文

開啟hket App，閱讀全文
疫情 新冠肺炎疫情 實惠家居 強制檢測 秀茂坪 堅尼地城 天水圍

下一篇文章

【快測平台】政府快速抗原測試陽性呈報平台啟用 申報時不可不知的10大事項
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【青姐話】疫情底 有幾抵？
【青姐話】疫情底 有幾抵？
【港交所388】李小加兩會建議 在本港創建新型債券市場
【港交所388】李小加兩會建議 在本港創建新型債券市場
【大行點睇】花旗看好7大產業9隻股份 受惠內地經濟增長目標
【大行點睇】花旗看好7大產業9隻股份 受惠內地經濟增長目標
政府請兼職助理時薪$120 支援檢測中心工作 你又肯唔肯？
政府請兼職助理時薪$120 支援檢測中心工作 你又肯唔肯？
【全城抗疫】本地品牌SkyPro送出2萬盒愛心禮包 捐贈總值逾1億港元醫療物資
【全城抗疫】本地品牌SkyPro送出2萬盒愛心禮包 捐贈總值逾1億港元醫療物資
【異動股】友邦逾21億元收購 藍十字保險及寶康醫療8成股權 中午挫半成
【異動股】友邦逾21億元收購 藍十字保險及寶康醫療8成股權 中午挫半成
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款