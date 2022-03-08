【快測平台】政府快速抗原測試陽性呈報平台啟用 申報時不可不知的10大事項

疫情持續嚴峻，大批透過快速測試驗出陽性的市民未有方式呈報。衞生署衞生防護中心總監徐樂堅終於周一（7日）宣布，政府於推出2019冠狀病毒病快速抗原測試陽性的呈報平台，讓有關人士申報，該平台於周一傍晚6時啟用。

【青姐話】疫情底 有幾抵？

▲ 衞生署衞生防護中心總監徐樂堅

▲ 2019冠狀病毒病快速抗原測試陽性的呈報平台

【電子消費券】1萬元消費劵經去年登記平台發放 不得轉移至其他平台 4月發首期5000元，詳見【下一頁】

▼ 點擊圖片放大 +11 +10



透過快速測試驗出陽性的市民，於申報時必要留意以下10大事項：

1.呈報網站網址：請按此

2.市民須在快測驗出新冠病毒當天或翌日申報。

3. 申報人士須填寫個人和同住家人的資料、病徵和家居環境等。

-系統會詢問申報人士會否因家庭狀況而需要入住社區隔離設施，以便特區政府進一步分流個案。

4.醫院管理局人員會盡快以「護訊聆」聯絡高風險感染者，提供分流、分層醫學支援。

5.申報人士並應預備一張展示陽性快速抗原測試結果的相片，以作記錄。

6.當局會安排部分申報人士接受核酸測試以核實結果，檢測承辦商會盡快派員上門採樣。

7.申報人士呈報資料後會收到手機短信

-他們須利用短信提供的連結上載快速抗原測試結果相片和身分證明文件；呈報資料後須透過衞生防護中心的連結下載隔離令

8.政府會盡快向申報人士派發電子手環和抗疫物資包，市民也可透過政府專題網站或民政事務總署居安抗疫電話熱線1833019，獲取相關防疫資訊。

9.上月26日至本月5日期間快速抗原測試結果呈陽性的市民，可於3月14日前經系統補交資料

-登記後，有關人士會獲補發自陽性結果當日起計的隔離令或家人的檢疫令，作證明之用。

10.若市民不懂使用網上平台，可致電1836119自動系統登記身分證明文件和電話號碼。衞生防護中心稍後會聯絡有關人士跟進。

【全城抗疫】李嘉誠基金會再捐1,500萬元 支援私家醫院及護理安老院，詳見【下一頁】

衞生署衞生防護中心總監徐樂堅預料，網上平台啟用後會有大批市民使用，建議上月26日至本月5日獲得快速測試陽性結果的人士無須急於在今日申報，只要在一星期內申報便可；在周一或周日（6日）快速檢測陽性的市民則宜盡快於今日呈報。



【《iMoney》最具國際視野的資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野 精明理財 盡在iMoney網站【 imoneymag.com 】

#如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ】

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機

記者：陳詠妍