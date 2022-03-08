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【開市9點半】港交所獨董倡允許內地養老金南下買港股　兩會首提平台降費、瑞銀料網企利潤率受壓

股市 06:45 2022/03/08

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港交所 （00388） 獨立非執董、中信資本董事長兼首席執行官張懿宸提交兩會提案，建議允許內地第一支柱的養老金，通過港股通買入港股。市況波動，港股昨一度跌穿兩萬一，下個支持位，以月綫圖望250個月平均線（20502點），上次稍跌穿已是2008年金融海嘯，但單月內立即修復。

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港股ADR及美股收市情況：

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欄名 : 開市9點半

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