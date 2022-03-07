  • 19°C
香港時間 : 2022307日 (一) 23:21
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【配股潮】君實生物計劃配發A股集資最多39.8億人幣　主要用作創新藥研發等

股市 22:55 2022/03/07

分享：

【配股潮】君實生物計劃配發A股集資最多39.8億人幣　主要用作創新藥研發等

君實生物 （01877） 宣布，董事會通過決議案，建議向不多於35名對象發行不超過7000萬股A股，即約已擴大股本約7.14%，集資不超過39.80億人民幣，今次建議發行A股須得到臨時股東大會通過批准，上海證券交易所審核通過及中國證監會同意註冊後，方可作實。 

君實生物稱，集資款項中，約36.8億及2.97億人民幣會分別用作「創新藥研發項目」及「上海君實生物科技總部及研發基地項目」，而兩者項目的總投資金額則為46.03億及12.06億人民幣。

君實生物稱，款項將加快公司的臨床研究工作及推動相關產品在國內外的上市進程，增強臨床前研究與臨床研究的協同性，一定程度上緩解公司研發和運營資金的緊張狀況，有利於公司核心發展戰略的實現以及生產經營的可持續及健康發展。

今次增發A股後，控股股東熊鳳祥、熊俊及其一致行動人士的持股佔比會由23.91%降至22.2%。

相關文章：

【業績｜醫藥股】君實生物去年收入增1.5倍　新冠雙抗體療法獲15地區緊急使用授權

【異動股】君實生物午後彈升9%　PD-1抗癌抑製劑國家醫保談判展開

【配股潮】君實生物折讓5.8%配股籌逾25億元

A股 港股 配股 上海證券交易所 中國證監會 君實生物（01877）

上一篇文章

【第五波疫情】滙豐中銀恒生等累計逾200間分行停業、滙豐全線隔日開　一文看清各銀行最新營業安排（不斷更新）

下一篇文章

【全民檢測】證監會因應政府擬推全民檢測　提醒持牌機構檢視業務持續計劃
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【第五波疫情】HSBC滙豐3.7起所有分行隔日開、僅三家分行一周開門6日　銀公推停業復業指引（附名單）
【第五波疫情】HSBC滙豐3.7起所有分行隔日開、僅三家分行一周開門6日　銀公推停業復業指引（附名單）
【消費券2022】首階段5000元電子消費券4月發、非八達通登記限10月用完　去年已領券市民毋須登記
【消費券2022】首階段5000元電子消費券4月發、非八達通登記限10月用完　去年已領券市民毋須登記
【第五波疫情】滙豐中銀恒生等累計逾200間分行停業、滙豐全線隔日開　一文看清各銀行最新營業安排（不斷更新）
【第五波疫情】滙豐中銀恒生等累計逾200間分行停業、滙豐全線隔日開　一文看清各銀行最新營業安排（不斷更新）
【港股ADR+夜期】阿里巴巴美股較港高3%　夜期彈259點（不斷更新）
【港股ADR+夜期】阿里巴巴美股較港高3%　夜期彈259點（不斷更新）
【美股開市】俄烏第三輪談判前　道指低開113點　納指升0.2%（不斷更新）
【美股開市】俄烏第三輪談判前　道指低開113點　納指升0.2%（不斷更新）
【第五波疫情】麥當勞90間分店營業至下午6時、38間停業　WeChat Pay新舊用戶均有優惠（附分店時間）
【第五波疫情】麥當勞90間分店營業至下午6時、38間停業　WeChat Pay新舊用戶均有優惠（附分店時間）
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款