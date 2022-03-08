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【配股潮】君實生物瀉近9%　計劃配發A股集資最多39.8億人幣、主要用作創新藥研發等

股市 11:21 2022/03/08

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【配股潮】君實生物計劃配發A股集資最多39.8億人幣　主要用作創新藥研發等

君實生物 （01877） 宣布，董事會通過決議案，建議向不多於35名對象發行不超過7000萬股A股，即約已擴大股本約7.14%，集資不超過39.80億人民幣，今次建議發行A股須得到臨時股東大會通過批准，上海證券交易所審核通過及中國證監會同意註冊後，方可作實。 

君實生物現瀉8.5%，報48.85元，而其A股（滬：688180）更跌10.3%，報70.69元人民幣。

君實生物稱，集資款項中，約36.8億及2.97億人民幣會分別用作「創新藥研發項目」及「上海君實生物科技總部及研發基地項目」，而兩者項目的總投資金額則為46.03億及12.06億人民幣。

君實生物稱，款項將加快公司的臨床研究工作及推動相關產品在國內外的上市進程，增強臨床前研究與臨床研究的協同性，一定程度上緩解公司研發和運營資金的緊張狀況，有利於公司核心發展戰略的實現以及生產經營的可持續及健康發展。

今次增發A股後，控股股東熊鳳祥、熊俊及其一致行動人士的持股佔比會由23.91%降至22.2%。

【石Sir一周前瞻及異動股】五礦資源、東方海外、中遠海控、中海油、中海石油化學、神華、中煤

 

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A股 港股 配股 上海證券交易所 中國證監會 君實生物（滬：688180） 君實生物（01877）
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