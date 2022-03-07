【全民檢測】證監會因應政府擬推全民檢測　提醒持牌機構檢視業務持續計劃

▲ 證監會因應政府擬推全民檢測，提醒持牌機構檢視業務持續計劃。

證監會周一向持牌機構發通函，提醒持牌機構檢視及更新其業務持續計劃。證監會解釋，因應政府已宣佈計劃推行全民檢測，持牌機構應開始就此作出預備。

證監會特別提到，持牌機構應嚴謹評估某些破壞性突發事項的出現，例如員工或必須的服務供應商因在全民檢測驗中出驗出對病毒陽性，所導致的人手短暫不足或服務減少。證監會認為，持牌機構應採取行動管理相關風險，以確保其業務運作與客戶利益不會過份地受到影響。

籲採取措施紓緩客戶因延遲孖展補倉而被斬倉的損失風險

證監會建議持牌機構辨識必須的業務運作功能、為一旦員工被驗出對病毒呈陽性後機構仍能持續服務客戶制定好緊急措施，以及盡速就無可避免地受到影響的業務及服務運作與客戶進行溝通。證監會又要求持牌機構採取措施，以紓緩客戶延遲孖展補倉而可能導致被持牌機構本身或清算所斬倉的金融損失風險。

證監會又提醒持牌機構，銀行運作亦受疫情影響，銀行分行短暫關閉或減少服務時間會影響入票服務，提醒依賴實物支票或需前往銀行分行處理付款的持牌機構，應檢視運作並考慮其他付款渠道。

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