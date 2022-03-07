  • 19°C
香港時間 : 2022307日 (一) 23:21
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【全民檢測】證監會因應政府擬推全民檢測　提醒持牌機構檢視業務持續計劃

Hot Talk 22:49 2022/03/07

分享：

證監會因應政府擬推全民檢測，提醒持牌機構檢視業務持續計劃。

證監會周一向持牌機構發通函，提醒持牌機構檢視及更新其業務持續計劃。證監會解釋，因應政府已宣佈計劃推行全民檢測，持牌機構應開始就此作出預備。

證監會特別提到，持牌機構應嚴謹評估某些破壞性突發事項的出現，例如員工或必須的服務供應商因在全民檢測驗中出驗出對病毒陽性，所導致的人手短暫不足或服務減少。證監會認為，持牌機構應採取行動管理相關風險，以確保其業務運作與客戶利益不會過份地受到影響。

籲採取措施紓緩客戶因延遲孖展補倉而被斬倉的損失風險

證監會建議持牌機構辨識必須的業務運作功能、為一旦員工被驗出對病毒呈陽性後機構仍能持續服務客戶制定好緊急措施，以及盡速就無可避免地受到影響的業務及服務運作與客戶進行溝通。證監會又要求持牌機構採取措施，以紓緩客戶延遲孖展補倉而可能導致被持牌機構本身或清算所斬倉的金融損失風險。

證監會又提醒持牌機構，銀行運作亦受疫情影響，銀行分行短暫關閉或減少服務時間會影響入票服務，提醒依賴實物支票或需前往銀行分行處理付款的持牌機構，應檢視運作並考慮其他付款渠道。

相關文章：

【疫苗通行證】證監會積極鼓勵中介機構　只讓已打疫苗員工辦公室工作

【全民檢測禁足】證監會：即使禁足有信心市場正常運作　港交所目標相同

【第五波疫情】證監會周四與券商開會引猜測　李惟宏：無收到封城消息、有持續業務計劃

開啟hket App，閱讀全文
疫情 全民檢測 證監會

上一篇文章

【配股潮】君實生物計劃配發A股集資最多39.8億人幣　主要用作創新藥研發等

下一篇文章

【美股開市】俄烏第三輪談判前　道指低開113點　納指升0.2%（不斷更新）
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【第五波疫情】HSBC滙豐3.7起所有分行隔日開、僅三家分行一周開門6日　銀公推停業復業指引（附名單）
【第五波疫情】HSBC滙豐3.7起所有分行隔日開、僅三家分行一周開門6日　銀公推停業復業指引（附名單）
【消費券2022】首階段5000元電子消費券4月發、非八達通登記限10月用完　去年已領券市民毋須登記
【消費券2022】首階段5000元電子消費券4月發、非八達通登記限10月用完　去年已領券市民毋須登記
【第五波疫情】滙豐中銀恒生等累計逾200間分行停業、滙豐全線隔日開　一文看清各銀行最新營業安排（不斷更新）
【第五波疫情】滙豐中銀恒生等累計逾200間分行停業、滙豐全線隔日開　一文看清各銀行最新營業安排（不斷更新）
【港股ADR+夜期】阿里巴巴美股較港高3%　夜期彈259點（不斷更新）
【港股ADR+夜期】阿里巴巴美股較港高3%　夜期彈259點（不斷更新）
【美股開市】俄烏第三輪談判前　道指低開113點　納指升0.2%（不斷更新）
【美股開市】俄烏第三輪談判前　道指低開113點　納指升0.2%（不斷更新）
【第五波疫情】麥當勞90間分店營業至下午6時、38間停業　WeChat Pay新舊用戶均有優惠（附分店時間）
【第五波疫情】麥當勞90間分店營業至下午6時、38間停業　WeChat Pay新舊用戶均有優惠（附分店時間）
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款