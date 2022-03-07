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【第五波疫情】龍皇集團：銅鑼灣龍皇酒家上月底租約期滿結業　餘下4間酒家分店因疫情暫時停運

股市 22:22 2022/03/07

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【第五波疫情】龍皇集團：銅鑼灣龍皇酒家上月底租約期滿結業　餘下4間酒家分店暫時停運

人稱「幟哥」黃永幟創立的龍皇集團 （08493） 宣布，鑒於新型疫情近期發展及香港最新公共衛生狀況，決定暫停四間酒家，包括龍袍灣仔分店、龍皇的譽港灣分店、觀塘分店及黃埔分店。而第五間酒家龍皇銅鑼灣分店租約已於上月底屆滿，決定不再續租，意味目前龍皇集團所有酒家均暫時停運。龍皇集團又稱，會繼續停牌。

龍皇集團管理層，預期上述四間酒家暫停將屬暫時，而龍皇銅鑼灣分店則自去年12月15日起因大廈發生火災且店舖設施在隨後的消防行 動中受損而暫停營運，銅鑼灣酒家的租約於今年2月28日屆滿，而龍皇集團經考慮維修費用、疫情持續發展狀況及訂購外賣之新消費趨勢興起後決定不再續租，以將資源集中於其餘下之酒家。

龍皇集團稱，將留意香港現時公共衛生狀況發展，密切監察市場狀況並考慮及時調整其應對策略，並致力在適當的時候重新開放上述酒家。倘計劃重新開放上述餐廳之營運，將向股東知會進一步業務進展。

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