【跨境理財通】人行：參與「跨境理財通」大灣區居民超2萬人次　試點銀行60餘家

▲ 人行指出，參與「跨境理財通」大灣區居民超2萬人次，試點銀行60餘家。

人行宏觀審慎管理局發文指，截至2021年底，參與「跨境理財通」試點的大灣區居民已超2萬人次，參與試點銀行共60餘家；港澳居民通過代理見證開立內地個人賬戶18萬戶，累計交易金額達60億元（人民幣，下同）。

文章提到，針對大灣區居民跨境配置資產需求，人行與內地及港澳金融監管機構研究制定粵港澳大灣區「跨境理財通」試點方案。去年9月「跨境理財通」試點正式啟動，截至2021年底，參與試點的大灣區居民已超2萬人次，參與試點銀行共60餘家。

另外，針對大灣區產業升級和綠色發展需求，去年深圳市政府在港發行39億元人民幣綠色債券，廣州、中山等地多家企業也成功在港澳地區發行綠色債券。

人行又持續推動民生金融領域改革創，包括圍繞便利賬戶開立，推出代理見證開戶試點，港澳居民無需親身前往內地，即可通過中銀香港 （02388） 、工銀澳門遠程開戶。截至去年底，港澳居民通過代理見證開立內地個人賬戶18萬戶，累計交易金額達60億元。

大灣區內至今有5種錢包可用

人行又圍繞便利移動支付，推動港澳版「雲閃付」錢包、支付寶（香港）電子錢包、微信（香港）電子錢包、中銀澳門手機銀行和澳門通Mpay錢包等進入大灣區使用，重點打造港珠澳大橋、入境簽證繳費等多個移動支付跨境應用特色項目。截至去年底，5種錢包累計交易約926萬筆，金額約15億元。人行還推出港澳居民跨境電子賬單直接繳費、個人徵信報告自助查詢等惠及民生的業務。

文章還指出，人行指導大灣區銀行簡化跨境人民幣業務操作流程，推出白名單制度，優質企業不再需要事前逐筆提交單據，通過發送支付指令就可以直接辦理跨境資金結算。截至去年底，已有近千家優質企業享受政策紅利，去年大灣區內跨境人民幣結算規模達3.8萬億元，人民幣成為大灣區內第一大跨境結算幣種。

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