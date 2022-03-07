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【高息股】越秀房託去年全年可分派收入增23% 續留意寫字樓綜合項目收購機會

股樓投資 23:01 2022/03/07

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越秀房託(00405)公布去年業績。截至去年12月底止年度，分派總額7.98億元人民幣，按年增加23％，每個基金單位分派0.2451元，升6.9％，這主要受益於集團去年成功收購廣州越秀金融大厦。期內，收入總額按年增加2.2％至17.9億元人民幣；除稅後溢利按年增14.9％至6.7億元人民幣。

【港交所388】李小加兩會建議 在本港創建新型債券市場  詳情請看【下一頁

越秀房託主席及行政總裁林德良在電話會議中表示，集團未有就業績作任何指引，亦會維持目前的派息比率。集團亦有留意收購機會，目標仍是一、二線城市的核心地段或地標物業，惟目前未有收購目標，因為集團剛剛才收購越秀金融大廈，現階段會主力做好該項目的營運，不需急於進行收購。他又指，寫字樓是商業物業內非常好的產品，基本上不會太差，因此寫字樓是未來重點方向之一。另外，集團亦看好商業綜合體，故未來的投資策略目標會是上述兩類資產。

【大行點睇】花旗看好7大產業9隻股份 受惠內地經濟增長目標  詳情請看【下一頁

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至於房託資金情況，他透露，集團在今年11月會有融資需要，需要額度約為38億元，集團將會於上半年鎖定有關融資。對於美聯儲加息，根據彭博預測，三個月HIBOR於年底將達約0.35％，而集團本身已通過壓力測試，即使每增10個點子，只會令融資相關成本增加約500萬元人民幣，影響輕微。而在疫情下，集團在內地的業務所受影響不大，當地的零售及酒店業與疫情前相比，分別有90至95％及80至85％的恢復度，而當地餐飲業業務，更較疫情前理想。

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撰文 : 李尚毅

越秀房產信託基金（00405） 港股

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