【烏克蘭戰爭】歐美或停俄國能源入口　歐洲天然氣期貨爆升79％破頂　高盛：恐累歐元區GDP 2.2%

▲ 歐洲天然氣期貨指標荷蘭TTF天然氣期貨價格更在周一單日一度抽升79％，升至345歐元每兆瓦時的歷史高位。

不僅美國，連歐洲亦考慮停止從俄羅斯入口能源，刺激國際能源價格周一爆升。布蘭特期油周一最多曾爆升18％，高見每桶139美元，觸及13年高位，歐洲天然氣期貨指標荷蘭TTF天然氣期貨價格更在周一單日一度抽升79％，升至345歐元每兆瓦時的歷史高位。

外電引述交易員指，孖展補倉、欠缺流動性與市場不確定性，均加劇了天然氣價格升勢。

高盛分析推算，倘經由烏克蘭運輸的天然氣中斷，歐元區GDP將因此減少約1％，倘所有俄羅斯天然氣出口完全停頓，對歐元區GDP的影響將擴大至每年2.2%。即使於該行預測的基本情況下，即歐洲繼續從俄羅斯入口天然氣但價格維持高企，都會對歐元區經濟造成0.6%打擊。

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