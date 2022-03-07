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數碼港旗下計劃虛擬辦畢業典禮　10隊優勝隊伍獲發10萬元資助

商業 21:03 2022/03/07

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（資料圖片）

數碼港於3月5日舉辦第七屆「數碼港．大學合作夥伴計劃」畢業典禮，頒發獎項予「數碼港．大學生合作夥伴計劃」的10隊優勝隊伍。他們均獲得「數碼港創意微型基金」 (CCMF)  10萬元資助。

第七屆計劃合共有來自8所本港大學，由43名學生組成的16支隊伍，參與的大學數量創新高。是次畢業典禮以虛擬方式舉行，並邀請香港創新及科技局局長薛永恒先生擔任主禮嘉賓。

【快速檢測】港3月快速抗原檢測套裝需求約1億至2億　Medriva冀市佔率達10%至15%

創新及科技局局長薛永恒表示，第五波疫情爆發以來，香港各行各業均面臨前所未有的挑戰。數碼港社群的年輕創業家開展「敢創抗疫」行動，提出不同的創新方案，為對抗疫情作出貢獻。他我期望更多創新解決方案落地，建設更美好的香港。

數碼港主席林家禮表示，該計劃為數碼港學院旗下以金融科技為聚焦的青年創業培育的重點活動，已培訓逾400名大學生，支持他們投身金融科技發展。未來數碼港將會繼續為年輕人推出多元化的人才培訓計劃，擴大香港創科人才庫。

【快速檢測】港人搶購快速抗原檢測套裝　海外快速檢測包品牌：價錢不是分辨優劣方法

責任編輯：馬意文

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