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【人事變動】有線寬頻委任集團高級顧問黃思遠為行政總裁　每月基本薪金28萬元

股市 20:05 2022/03/07

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有線寬頻委任集團高級顧問黃思遠為行政總裁，每月基本薪金28萬元。

有線寬頻 （01097） 宣佈，已委任集團高級顧問黃思遠為公司行政總裁，自3月7日起生效，將負責集團整體營運。根據公告，黃思遠有權收取每月28萬元的基本薪金、按表現發放的酌情花紅，以及該公司不時酌情決定的其他福利。

47歲的黃思遠於去年9月加入有線寬頻，現時亦為有線寬頻附屬公司i-CABLE Network Operations Limited的行政總裁。他曾任太古可口可樂有限公司的商務發展戰略總監、亞洲萬里通有限公司行政總裁，並於1998年加入國泰航空 （00293） 任職見習行政人員。在加入有線寬頻前，黃思遠於2019年8月與其他創辦人共同創辦社會企業多莉網絡科技有限公司。

黃思遠取得美國史丹福大學商學院Sloan Fellow名銜，並獲頒發管理學碩士學位，及取得公共管理及社會創新證書。他亦取得密芝根州立大學文學學士（市場學）學位。

與此同時，黃思遠亦是海洋公園公司董事會成員、數碼港導師服務的導師，以及中華人民共和國香港特別行政區政府社會企業諮詢委員會成員。

【石Sir一周前瞻及異動股】五礦資源、東方海外、中遠海控、中海油、中海石油化學、神華、中煤

 

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人事調動 有線寬頻（01097） 國泰航空（00293）

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