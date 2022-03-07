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【糧食供應】禽流感持續影響進口　活豬供應預計恢復

商業 20:11 2022/03/07

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政府表示，周日由內地進口本港的鮮活食品供應穩定，屠房將恢復服務，豬供應預計回復正常水平。惟外地再有地區驗出禽流感需暫停進口禽肉及禽類產品。（資料圖片）

政府表示，周日（3月6日）由內地進口本港的鮮活食品供應穩定，屠房將恢復服務，豬供應預計回復正常水平。另一方面再有地區驗出禽流感需暫停進口禽肉及禽類產品。

【第五波疫情】實惠：前線人手嚴重不足　2間分店僅有限度營業

政府最新統計資料顯示，周日（截至午夜）內地經陸路和水路抵港的蔬菜供應量約2,200公噸，整體蔬菜批發價已大致回落至平日水平，菜芯及荳苗的平均批發價回落至每斤分別為6.1元及10.9元。批發市場的雞蛋供應穩定，過去一星期平均每日供應400萬隻。

肉類供應方面，周日內地進口本港的冰鮮豬肉貨量約116公噸，內地供應量持續高於平日水平約2.2倍。冰鮮家禽貨量約為14萬隻，數量約為平日內地供應量七成。周日本地屠宰活雞約8,700隻，數量約為去年平均每日供應量七成半。

近日活豬供應受屠房暫停影響，食環署預計上水屠房恢復服務，荃灣屠房因應情況提供屠宰服務，活豬供應預計可於3月8日回復正常水平。

但各地持續出現禽流感，食環署獲通報，指意大利倫巴第大區科莫省及皮埃蒙特大區庫內奧省和韓國全羅南道高興郡爆發H5N1禽流感；波蘭奧波萊省Głubczycki區及羅茲省Łeczycki區分別爆發H5N2及H5N1禽流感，已指示業界暫停上述地區進口禽肉及禽類產品（包括禽蛋）。

【環保商機】戶戶送斥200萬補貼餐廳轉用環保包裝　小店可享半價

責任編輯：王浩賢

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