新一輪消費券計劃 香港電訊將推出消費券相關獎賞

財政司司長陳茂波今日（7日）公布消費券計劃第一階段的詳情，指消費券與去年一樣，將分兩期發放，4月會先發放首期5,000元，經去年4個發放的儲值及支付平台派發，餘下的5,000元將於年中派發。香港電訊（06823）旗下 HKT Payment Limited 的 Tap & Go「拍住賞」是其中一個合作平台，公司表示歡迎及全力支持政府新一輪消費券計劃，有助紓緩市民及商戶於疫情下的壓力，刺激本地消費，振興經濟。

消費券2022（第一階段）詳情如下：

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Tap & Go「拍住賞」會根據新一輪消費券計劃第一階段的安排， 協助政府向以 Tap & Go「拍住賞」收取上一輪消費券的市民，透過同一帳戶發放有關消費券。香港電訊正與政府相關部門商討計劃的各項安排細節，將於計劃期間為商戶提供多項優惠； Tap & Go「拍住賞」亦會陸續推出有關消費券的獎賞予廣大市民，詳情將適時公佈。

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消費券2022（第一階段）常見問題：

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香港電訊集團董事總經理許漢卿表示，香港電訊一直致力推動數碼轉型及電子支付發展，為市民提供便捷的購物體驗，並全力支援中小企應對新常態下的營商模式。公司會繼續支持政府新一輪消費券計劃，並繼續為商戶提供多項費用寬減及推出不同優惠予廣大市民， 與大家共渡「疫」境。

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另外，香港電訊旗下的 HKT Merchant Services 亦一直致力協助各行各業數碼轉型，並提供 一系列的電子收款方案，讓商戶接收所有支援消費券計劃的儲值支付工具，抓緊消費券計劃機遇。

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記者：張以正