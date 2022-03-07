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新一輪消費券計劃 香港電訊將推出消費券相關獎賞

理財智慧 20:20 2022/03/07

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財政司司長陳茂波今日（7日）公布消費券計劃第一階段的詳情，指消費券與去年一樣，將分兩期發放，4月會先發放首期5,000元，經去年4個發放的儲值及支付平台派發，餘下的5,000元將於年中派發。香港電訊（06823）旗下 HKT Payment Limited 的 Tap & Go「拍住賞」是其中一個合作平台，公司表示歡迎及全力支持政府新一輪消費券計劃，有助紓緩市民及商戶於疫情下的壓力，刺激本地消費，振興經濟。

消費券2022（第一階段）詳情如下：

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【MIRROR效應】MIRROR狂吸金助Viu勁賺 電盈發1000萬新股獎勵指定員工 魯生花姐MIRROR有份？【見下頁】

Tap & Go「拍住賞」會根據新一輪消費券計劃第一階段的安排， 協助政府向以 Tap & Go「拍住賞」收取上一輪消費券的市民，透過同一帳戶發放有關消費券。香港電訊正與政府相關部門商討計劃的各項安排細節，將於計劃期間為商戶提供多項優惠； Tap & Go「拍住賞」亦會陸續推出有關消費券的獎賞予廣大市民，詳情將適時公佈。

【姜濤效應】 粉絲力撐偶像代言成效顯著 滙豐PayMe、KKday請姜濤代言業務表現齊報捷【見下頁】

消費券2022（第一階段）常見問題：

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香港電訊集團董事總經理許漢卿表示，香港電訊一直致力推動數碼轉型及電子支付發展，為市民提供便捷的購物體驗，並全力支援中小企應對新常態下的營商模式。公司會繼續支持政府新一輪消費券計劃，並繼續為商戶提供多項費用寬減及推出不同優惠予廣大市民， 與大家共渡「疫」境。

同場加映：【青姐話】疫情底 有幾抵？

另外，香港電訊旗下的 HKT Merchant Services 亦一直致力協助各行各業數碼轉型，並提供 一系列的電子收款方案，讓商戶接收所有支援消費券計劃的儲值支付工具，抓緊消費券計劃機遇。

同場加映：【溫股知新】俄烏只是第一關 投資高息股最啱

>>>如欲接收更多新股資訊，請看《iMoney新股IPO》文章

 

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記者：張以正

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