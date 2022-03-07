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【烏克蘭戰爭】外管局據報調研內銀與俄銀資金業務往來情況　以防發生系統性風險

Hot Talk 19:42 2022/03/07

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外管局調研部分內銀，了解與俄羅斯銀行資金業務往來情況。

外電引述多位消息人士指，中國國家外管局近期對部分內地銀行開展調研，了解中資銀行和俄羅斯銀行的相關資金業務往來情況，包括涉及衝突地區的業務管理和風控，以及相應的處置預案等，防止發生系統性風險。外管局並要求部分中資行排查梳理涉及美國的金融業務，確保相關業務合規開展。

消息人士稱，內地監管當局最近多次提示制裁合規風險，要求金融機構對於美元清算渠道被切斷等極端風險做好應對。另一消息人士指，當前歐美對俄羅斯的各種制裁早就超出一般合規問題，處理不當可能會給自身帶來巨大麻煩，所以管理層要求強化涉及衝突地區的業務管理和風險控制，及時組織開展風險排查，並向總行對口部門報告。外管局則未有回覆報導。

受西方制裁影響，俄羅斯企業據報爭相開設中資銀行賬戶。與此同時，受Visa和萬事達卡暫停在俄業務，俄羅斯銀行稱可能發行使用中國銀聯的銀行卡。西方國家早前對俄實施多項制裁，包括禁止部份俄羅斯銀行進入環球銀行金融電信協會（SWIFT）全球金融訊息系統。

【石Sir一周前瞻及異動股】五礦資源、東方海外、中遠海控、中海油、中海石油化學、神華、中煤

 

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