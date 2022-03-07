【糧食供應】初創食品研發商研培養海鮮　料2023年進軍新加坡

糧食供應量是全球人關注的議題，初創食品研發商Bluu Seafood研發以魚細胞培養海鮮，取代傳統漁穫。並計劃在今年年底前展示首批原型產品，包括魚丸和魚條。

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Bluu Seafood計劃於2023年底前，將產品進入新加坡市場，並獲得發售資格，其後再於亞洲這全球最大的海鮮市場擴展業務。其聯合創辦人兼董事總經理Simon Fabich表示，培植海鮮以具競爭力的價格進行生產，營養價值高且不損害生態系統，預料能為未來大部分人口糧食需求作出重要貢獻。

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Bluu Seafood聯合創辦人兼行政總裁Sebastian Rakers補充，有部分素食者因動物福利問題，避免食用動物產品，這項產品是一個可供考慮的替代方案，保護海洋生態的可持續選擇。

該公司預計，透過研究有望進一步降低培植海鮮的生產成本，並計劃在十年內，挑戰傳統海鮮的價格。據悉，獲得監管部門的批准後，將在2023年把首批產品推出市場。

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責任編輯：馬意文