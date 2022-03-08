【烏克蘭戰爭】相愛廿載亂世情侶 守前線披戎裝成婚

俄羅斯與烏克蘭的戰爭持續多日，烏克蘭有不少民眾上前線抗敵。烏克蘭有一對愛情長跑超過廿載的情侶堅守前線，周日更選擇在前線結婚。這對新婚夫妻透露會繼續保衛基輔郊區一帶，並決心擊退敵人。

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外媒報道，烏克蘭女子Lesia Ivashchenko與其伴侶Valerii Filimonov已經相愛22年，並共同育有一名18歲的女兒。

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直至俄羅斯上月開戰，Lesia也跟隨Valerii步伐加入戰場。她決定辭職進入領土防衛部隊，主要負責防守基輔郊區。

自兩國開戰以來，這對情侶都忙於戰事沒有時間見面。直至周日（6日），兩人選擇於基輔附近防線舉行婚禮結為夫婦。

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Lesia結婚當日頭披白頭紗身穿軍裝，手執一束玫瑰捧花步入現場，在軍事牧師的主持下與Valerii完成婚禮。

她在婚禮後表示慶幸經歷戰爭，她與另一半仍然生存，並與自己一起。她表示兩人都決心要擊退俄軍，目標是於這場戰爭取勝。

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責任編輯：鄭錦玲