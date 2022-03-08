【機械人】內地機械人博物館　3D打印人類面部特徵和四肢

▲ 內地大連市的「EX未來科技館」近日展示其先進的機械人技術。（內地媒體CGTN影片截圖）

隨著科技迅速發展，機械人技術亦不停進步。內地大連市的「EX未來科技館」近日展示其先進的機械人技術，「EX未來科技館」的技術人員可以掃描人類的特徵和四肢，來創造動態3D機械人。

內地媒體CGTN的記者示範在「EX未來科技館」掃描面部特徵，然後被掃描的身體部分被3D打印出來。該名記者亦能透過可穿戴手套控3D打印機械人的肢體運動。據悉，博物館展示的機械人，皮膚是由醫用級仿生矽膠製成，逼真地呈現了「起雞皮」狀態、腳上的靜脈、手掌紋等細節。

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起雞皮、掌紋細節都可呈現

該「EX未來科技館」於去年9月開放，更展出了愛因斯坦、蘋果（Apple）創辦人喬布斯Steve Jobs為原型的機械人。這兩個機械人於上個月的展覽宣傳片中，還揮手祝賀遊客過一個歡樂的農曆新年。

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據悉，博物館的機械人不只是供遊客觀看，還被派到社區進行活動，例如在去年11月，機械人戴著面罩，到了大連的新冠肺炎檢測站，並拍下影片指導市民檢測時需要注意的事項。

事實上，機械人的用途愈來愈多樣化，在北京冬季奧運會期間，內地使用機械人作廚師、服務員等工作。這個機械人博物館正正展示了內地先進的人工智能技術。

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責任編輯：吳嘉雯

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